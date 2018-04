SESTŘIH: Kometa Brno – Plzeň 3:2. Třetí výhru trefil v závěru Erat

Plzeňský trenér Martin Straka měl po úvodní prohře svému týmu co vysvětlovat • Barbora Reichová (Sport)

Brněnský kapitán Leoš Čermák je v play off opět hodně vidět • Barbora Reichová (Sport)

Martin Nečas s Radimem Zohornou oslavují třetí trefu do sítě Plzně • Barbora Reichová (Sport)

I uprostřed týdne si do Brna našla cestu řada fanoušků Plzně • ČTK

Brněnský útočník Martin Nečas hraje v play off ve výborné formě • ČTK

Hokejisté Brna porazili ve třetím zápase semifinále play off extraligy Plzeň 3:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:0. O třináctém vítězství Komety v play off rozhodl 58 sekund před koncem kapitán domácích Martin Erat. Úřadující mistr si může zajistit postup do finále ve čtvrtek před svými fanoušky.