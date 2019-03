Jeden gól z 80 střel! Čiliak zase kouzlí: Hrajeme na ledě, ne v novinách | iSport.cz

S Kometou vezete domů dvě výhry, skóre je vypovídající 8:1. Mohli jste tu vůbec chtít víc?

„Jsme spokojení. Jdeme s pokorou zápas od zápasu, vedeme 2:0 a to je super. Zároveň víme, že se hraje na čtyři zápasy. Těšíme se do Brna, bude tam peklo, hukot, neskutečná atmosféra. Diváci nás budou hnát dopředu, zase se stanou naším dalším hráčem.“

Ačkoli jste v Hradci čelil dohromady osmi desítkám ran, přišlo mi, že jste nemusel řešit jediný kritický moment, souhlasíte?

„Jedu si pořád svoje, celý tým. Užívám si to maximálně. Hrajeme to, co máme, to je vlastně celé.“

Nepřišel vám druhý duel až zbytečně dlouhý, bylo jasné, že vyhrajete a do toho tolik strkanic…

„Je fakt, že se to hodně kouskovalo, bylo jasné, že po nás půjdou, ale my se nenecháme rozhodit.“

Ani hláškami v novinách, že?

„Vůbec. Je to jejich hra, my jsme před sérii všude říkali, že do play off jdeme s pokorou, možná nás vyhecoval náš strach. Hradec má nějaká prohlášení, my je neděláme, nepotřebujeme to. My jdeme hrát hokej a oni ať si říkají, co chtějí. Náš prostor pro práci je led, nic jiného. Upřímně, nám je úplně jedno, co říkají a píší. Mediální přestřelky nás absolutně nezajímají. Že to někdo zkouší, na to jsme zvyklí. Jestli něco, tak se tomu akorát zasmějeme.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 0:5. Domácí padli i v druhém zápase, dvakrát se trefil Mueller 720p 360p REKLAMA

Jak byste pochválil parťáky, kteří to před vámi perfektně čistí a vy máte dobrý výhled na střely?

„Dělají to výborně. Když vyrazím puk, chalani mi pomohou. Kolikrát odblokují hráče, a já si vše potřebné posbírám. Super práce. Hrajeme náš play off hokej, vychází nám, jsme spokojení.“

Hradečtí hráči do vás logicky zkouší najíždět, pocuchat nervy, ale vy jste v absolutním klidu…

„Zkoušejí to sami, anebo hází naše hráče na mě. Tak já si odejdu a neřeším to. Chytím puk a jdu pryč. Pak si to když tak naši vyřeší sami s nimi. Já nevím, proč by se třeba Zaťovič měl přetahovat s Nedomlelem, to fakt nevím, takový nesmysl…“ (usmívá se)

Jak se vám dívá na perfektní brněnské přesilovky?

„Paráda. Všechno nám vychází z přesilovek, hrajeme to chytře, hlavou.“

Tím, jak jste suverénní, kde kdo o vás říká, že zase jdete jasně do finále. Co si o tom myslíte?

„Takhle bych to neřekl. Každá série je jiná, potřebujeme vyhrát ještě dvakrát, víme, že to nebude snadné. Nikdo od nás nemůže čekat, že přijdeme domů a po dvou zápasech bude hotovo. Tak to nefunguje. Hlavní je, abychom nevypadli ze své hry, soustředili se na všechno, co potřebujeme. My ale víme, jak se chovat. Známe to. Každý zápas si správně zhodnotíme.“

Čiliak v play off Sezona Průměr ink. gólů Úspěšnost zákroků 2018/19 0,5 98,8 % 2017/18 1,83 93,5 % 2016/17 1,42 94,6 %

Mountfield HK - Kometa Brno: To je zmar! Další gól hostů přidal Vondráček, 0:5 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Kometa Brno: Emoce na ledě! Jeden z rozhodčích přišel o helmu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Mountfield HK - Kometa Brno: A znovu on! Mueller překonal Maxwella, 0:4 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Kometa Brno: Další gól pro hosty, po buly se trefil Mueller, 0:3 720p 360p REKLAMA