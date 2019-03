ONLINE + VIDEO: Kometa - Mountfield HK. Potvrdí Brňané nadvládu v play off? | iSport.cz

Play off opět rozjeli v plné palbě! Kometa Brno potřetí v řadě v základní části příliš nedominovala, se začátkem vyřazovací části však znovu zařadila vyšší rychlostní stupeň. Oba úvodní duely čtvrtfinále na ledě Mountfieldu HK zvládla zkušeně a po výhrách 3:1 a 5:0 si přivezla do Brna vedení v sérii 2:0 na zápasy. Zdramatizují Hradečtí ještě boj o postup do semifinále? ONLINE přenos a videa z klíčových momentů utkání sledujte od 19 hodin na iSport.cz.