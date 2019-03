Ocelář Cienciala stihl během play off i porod: Skoro jsem to nedal | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Vítkovice - Třinec: Michal Kovařčík pálil do prázdné brány a otevřel skóre, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak to celé proběhlo?

„Jeli jsme do porodnice v jedenáct večer, hned po čtvrtečním domácím utkání s Vítkovicemi. Na druhý den v jednu po obědě jsme rodili. Stál jsem u hlavy a skoro jsem to nedal. Přítelkyně to zvládla bezvadně a jsem neskutečně šťastný. Vyšlo to super, nezmeškal jsem ani trénink. Oslavu nechám až po sezoně. Pořádně ji zapijeme, ať je malá zdravá.“

Proč se jmenuje Zoe?

„Na jméně jsme se shodli. Od začátku jsme měli jasno. Prostě se nám to líbilo.“

Další radost vám přináší hokej. Zvládli jste i třetí duel čtvrtfinále.

„Hráli jsme jako tým a ubojovali jsme to.“

Pomohl jste asistencí na první branku. Jak jste viděl tu krásnou akci?

„Ondra (Kovařčík) výborně napadal v rohu, puk se ke mně odrazil. Přistrčil jsem si ho rukavicí, ale zůstal mi mezi nohama. Tak jsem si ho nechal u sebe a shodil ho pak dolů. Milan (Doudera) to neskutečně nahrál a Michal (Kovařčík) to dal skoro do prázdné.“

Hlasatel nejdřív mylně oznámil, že jste střelcem vy. To se vám stalo v sérii už podruhé. Legrační, že?

„Předtím u Arona (Chmielewského) jsem fakt nevěděl…Bylo to v takové rychlosti, že jsem si myslel, že jsem to opravdu dal já. Teď už jsem ani nevstával, když fanoušci vyvolávali moje jméno. Věděl jsem, že gól vstřelil Michal (Kovařčík).“

Nakonec ještě bylo ze zápasu drama, domácí snížili na 1:2. Byly to nervy?

„To je hokej. Padne jeden gól a celé se to otočí. Jsme rádi, že ten gól přišel až na konci. Je to cenné vítězství. Zítra si za tím zase chceme jít.“

