Hudáček o vítězném vstupu do semifinále: Měli jsme to v rukách | iSport.cz

Jak velkou váhu přikládáte tomu, že se vám podařilo vykročit do série úspěšně?

„První krok je nejdůležitější. Hráli jsme doma, trošku byl na nás tlak. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Přijde nový den, nový zápas. Chceme vyhrát znovu.“

Na soupeře jste na začátku vletěli, přesto bylo po první třetině skóre 1:1. Nebylo škoda, že převahu nevyjádřili víc gólově?

„To samé si jistě říkali během celé minulé série v Hradci Králové. My jsme zůstali pokorní a čekali jsme na to, kdy využijeme další šanci. Čilo (Marek Čiliak) toho pochytal hrozně moc, druhý zápas bude zase trošku jiný.“

Jak hodnotíte zápas celkově?

„Měli jsme ho celou dobu pod kontrolou, trošku jsme tam měli výpadek a oni toho využili, hlavně při prvním gólu v přesilovce. Ale myslím, že jsme to měli ve svých rukách celých 65 minut, nebo kolik jsme hráli. Můžu říct, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Vítězný gól padl v přesilovce. Potvrdilo se tedy, že budou hrát klíčovou roli?

„No jasně. O tom je celé play off. Poctivě jsme se na ně připravovali, využili jsme dvě. Jsme rádi, že jsme tyhle situace zvládli líp.“

Liberec měl poměrně dlouhou pauzu, kolik času jste věnovali přesilovkám?

„Brno ho mělo víc, takže o trošku méně než oni. (usměje se) Ale trošku jsme to trénovali a doufám, že jsme to natrénovali dobře. Ale jinak klasika, jak se říká. V přesilovkách jsme první, takže jsme neměli co měnit. Jedeme si svoje, jsem rád, že to tam dvakrát padlo.“

Sám jste trochu kuriózně vyrovnával na 2:2. Hůl jste úplně nedržel pevně v rukou, střílel jste z brankové čáry a puk se o Čiliakova záda odrazil dovnitř. Jak jste tuhle trefu vnímal vy?

„Bojoval jsem po buly, pak jsem si to hodil dopředu a tam už nebyl čas, abych to chytil standardně a vystřelil jsem takhle. Viděl jsem, že on byl trošku dole na kolenou, že je tam trošku místo, tak jsem to zkusil. A vyšlo to.“

Dá se tohle natrénovat?

„Abych řekl pravdu, dá. Po každém tréninku máme střelbu a i tohle jsme studovali, vyzkoušeli. A padlo to tam.“

Co situace deset sekund před koncem, kdy Čiliak rozehrál, k puku se dostal Jaroslav Vlach a vy jste v oslabení mohli rozhodnout?

„Šla tam přihrávka, puk se postavil na hranu. On byl v těžké situaci, Udělal to nejlepší, co mohl. Jen mu to tam nepadlo.“

Hrálo se v obrovském tempu. Dá se to přenést i dál?

„No jasně. Psychickou výhodu máme my, bude se nám líp regenerovat. Přijde nový den. Uvidíme, co změní oni a s čím přijdeme my. Možná padne míň gólů, ale věřím, že dáme zase o ten jeden víc.“

