Expres Tygrů Zachar řádí: Dávám týmu energii. Do Brna jedeme s pokorou | iSport.cz

Video k článku Liberec - Kometa: Po pár sekundách druhé třetiny otevřel skóre Krenželok, 1:0

Byl jste opět vidět. Vaše rychlost na Kometu zatím platí.

„Snažím se jít hlavně do každého střídání naplno. Když dáme gól, není to jen moje zásluha, podílela se na něm celá lajna.“

Z rychlosti jste vytěžil i premiérovou branku v play off.

„Odmalička bylo mým snem hrát za áčko Bílých Tygrů, všechny zápasy si užívám na sto procent. Lidé sice skandovali po gólu mé jméno, ale jak už jsem říkal, podíl na něm měla celá lajna. Mým úkolem je hlavně dodávat týmu energii.“

Byl jste nervózní před prvním startem ve vyřazovací fázi?

„Hraju své první play off za muže, nervózní jsem byl. Každopádně společně s prvním zápasem nervozita opadla a bylo dobře.“

Lukáši Krenželokovi jste přihrál po otočce. Věděl jste, kde se pohybuje?

„Viděl jsem Lukáše očkem, jak si najíždí. Zkusil jsem mu poslat puk, i když to bylo jen naslepo. Ale dostalo se to k němu. Zaplaťpánbůh.“

SESTŘIH: Liberec - Kometa 2:3pp. Hosté srovnali sérii, dělovkou rozhodl Mueller

„Makám na zakončení každý den na tréninku, takže jsem si i docela věřil.“„Je to tak, bohužel jsme dali soupeři k dispozici strašně moc přesilovek. Musíme se do příště faulů v podobné míře vyvarovat. “

Může se v Brně série změnit, nebo očekáváte stejný průběh zápasů?

„Každé utkání je jinačí. Kometa je velmi kvalitní soupeř, musíme jet do Brna s čistou hlavou. Určitě věřím, že u soupeře můžeme vybojovat minimálně jednu výhru. Tým na to máme, ale musíme do zápasů vstoupit s pokorou.“



Porazil vás vůbec někdy někdo v rychlostní soutěži?

„Jestli mě někdo porazil, to upřímně nevím. Snažím se do toho v každém střídání šlapat, jak jen to jde.“

Jde extraligové play off srovnat s vyřazovací fází v kanadské juniorce, kterou jste si zahrál minulou sezonu?

„Asi ne, je to rozdílné skoro ve všem. Juniorka a muži jsou jiný level, mezi chlapy se hraje silověji a všechno je rychlejší…“

Na druhou stranu vám to určitě něco dalo, ne?

„To bezpochyby. Naučil jsem se agresivitě a přímočarosti do brány.“

Marek Zachar očima Lukáše Krenželoka „Mára je lehoučký, když se rozjede… V prvním zápase udělal své sólo po mantinelu parádně, akorát je pro mě těžké, se na něj navázat. Není legrace ho dohánět (směje se). Hraje výborně, pomáhá nám. Je rychlý a soupeř s ním má problém, musím ho ještě víc využívat. Při prvním gólu jsem čekal, že mi nahraje. Trochu jsem na Máru křikl a všiml si mě. Akce byla sehraná výborně, udělal to dobře.“

Liberec - Kometa: Blesková odpověď! Krenželok vystihl puk a naservíroval ho Zacharovi, 2:1

Liberec - Kometa: Vlach způsobil Orsavovi krvavé zranění, dostal 2+2 minuty za vysokou hůl