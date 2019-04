ANKETA před finále: Vítěz? Bílí Tygři. Jsou živější. Mají drajv, pohyb i tempo | iSport.cz

Euforie Liberce. Bílí Tygři porazili Kometu a postoupili do finále extraligy. • FOTO: ČTK Sundali z trůnu Kometu, tak proto asi liberecký klub dostal názorovou důvěru expertů, oslovených deníkem Sport. Skalp dlouho neporazitelného Brna zanechal v uznávaných odbornících velký dojem, ovšem nejen to. Bývalí ligoví trenéři a hráči dostali jednoduchou otázku: Kdo se natáhne pro Masarykův pohár? A odpovědi se zcela propojily: Budou to Bílí Tygři.

Vladimír Vůjtek, bývalý kouč reprezentace, Vítkovic i Třince Fandím Třinci, hlava říká LIBEREC „Mám z toho hodně rozporuplné pocity. Fandím Třinci, ale hlava mi říká, že vyhraje Liberec. Moc bych přál titul Vencovi Varaďovi, kterého jsem nějaké roky trénoval. Dobře se znám i s Honzou Peterkem. Je to ale tak šedesát na čtyřicet pro Liberec. Porazili Kometu, před tím vyhráli základní část, což něco znamená. Mají více vyvážený mančaft, musím říct, že z mého pohledu mají celkově kvalitnější jednotlivé formace. Mírně, ale přece. Oba týmy se dobře znají, nemají se absolutně čím překvapit. Bude to o maličkostech, stejně jako v semifinálových sériích. Fantasticky zachytá brankář, k tomu máte kousek štěstí… Hokejovost i vůli mají oba kluby. Za mě byly všechny čtyři týmy, které hrály semifinále, extrémně vyrovnané a chyběl kousek a třeba jsme se teď bavili o finále Kometa-Plzeň. Liberci jsem věřil už proti Brnu a věřím mu i teď. Jsou živější, mají drajv, pohyb, vysoké tempo.“

Alois Hadamczik, bývalý kouč reprezentace, Vítkovic i Třince Přeju Třinci, ale LIBEREC má lepší útok „Bude to hodně vyrovnaná finálová série, Liberec je lačný po mistrovském titulu, ale to samé vidím na mužstvu Třince, také v jeho kádru je řada hráčů, kteří mohou mít poslední šanci na zisk poháru. Na obou stranách jsou výborní brankáři, ale Liberec má podle mě lepší útok než Oceláři. Z toho úhlu pohledu by se misky vah mohly přiklonit spíš na libereckou stranu. Třinci držím palce, jako kouč jsem tam vyrůstal a zanechal stopu, ale snažím se být objektivní, u Tygrů zkrátka vidím větší sílu v ofenzivě a to nejspíš rozhodne.“