Vrána na osmý pokus prolomil finálové prokletí: Nejlepší konec, jaký mohl být | iSport.cz

Čím jste urvali celou sérii?

„Hrozně nám pomohlo, že jsme vyhráli pátý zápas v Liberci ve druhém prodloužení. V tom prvním prodloužení jsme ale nebyli lepším týmem. Bohudík Liberec neskóroval a my to urvali ve druhém prodloužení. A důležité bylo, že jsme tam vyhráli i první zápas. Teď to bylo nervózní z obou stran, naštěstí jsme ke konci byli schopni odskočit a pak si to už pohlídali.“

Co se vám honilo hlavou, když jste tečoval vlastní gól na 0:1?

„Říkal jsem si, že kdybychom měli jet na další zápas, tak nevím, jestli pojedu... (usmívá se) Je to samozřejmě hodně nepříjemné takhle si dát na začátku vlastňák, ale jsem moc rád, že jsme brzo srovnali a šli jsme do šatny za stavu 1:1. To psychicky pomůže.“

Třinec - Liberec: Euforie, Adamský zvedl nad hlavu Masarykův pohár 720p 360p REKLAMA

Váš mančaft ukázal celé play off obrovský charakter, sebevědomí. Dokázali jste otáčet nepříznivé skóre i zápasy.

„Souhlasím stoprocentně. Byly těžké zápasy, byla nějaká prodloužení. Hokej vyrovnaný, dřina. Je to fyzicky náročné, rychlé, ale vždy se našel někdo, kdo byl schopný dát gól, schopný to strhnout na naši stranu. Totéž vzadu kluci to odbránili. Vlado (Dravecký) se střídal v obraně a v útoku pořád dokola, odehrál toho spoustu. To k tomu patří, kluci ze sebe dostali to nejlepší.“

Jaký podíl na titulu má trenér Varaďa?

„Nebyl jsem tady zase tak dlouho, ale vím, že v důležitých momentech podržel tým, byl klidný. Bylo z něj cítit, že nám věří a my jsme věřili jemu.“

Takže váš trejd ze Sparty nakonec dopadl hodně dobře...

(usměje se) „Po tom všem bych si to ani nedovedl představit. Tady to je nejlepší konec, jaký mohl být.“

Jaké budou oslavy?

„Hodně dlouhé.“

Nechtěl jsem, aby u nás slavil zase někdo jiný, oddechl si Adamský 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: Konfety lítají! Masarykův pohár vybojovali Oceláři 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: Rothova bomba posunuje Oceláře k titulu, 3:2 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: A znovu Vrána! Tentokrát se trefil do správné brány a Oceláři se dotáhli, 1:1 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: Nešťastná teč Vrány skončila v domácí bráně, gól připsán Dernerovi, 0:1 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: Rothova bomba posunuje Oceláře k titulu, 3:2 720p 360p REKLAMA