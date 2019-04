Obojživelník Dravecký! Srdce týmu, cenil Varaďa. Čeká na milost pro MS | iSport.cz

Přínos slovenského bijce bezprostředně po finálové sérii s Libercem (4:2 na zápasy) ocenil i trenér Václav Varaďa. „Spoustu hráčů vyčnívalo, Šimon Hrubec v bráně byl skvělý a hodně nás držel. Já bych chtěl vyzdvihnout Vlada Draveckého. Za mě nejlepší hráč play off, srdce a duše týmu,“ říkal třinecký kouč. „Jsem rád, že i Vlado věřil v nás. A kamkoliv jsme ho postavili, tam odevzdal maximum.“

Dravecký se v sezoně dostal na hranu sestavy. Nedařilo se mu bodově, dlouho čekal na gól. V základní části si v 51 zápasech připsal 14 bodů (7+7). „Měl jsem trošku krizi, dlouho se mi nedařilo trefit, ale stále jsem věřil, že se to povede,“ líčil po finále. „Myslím, že mi to vyšlo v pravý čas. Od půlky sezony už to šlo. Jsem hráč, který hraje srdcem a jsem moc rád, že z toho byl titul.“

Kvůli několika zraněním třineckých obránců se Dravecký už na konci základní části dostal z nouze do obrany. A vedl si tam skvěle. Byl suverénní, dokázal podpořit útok. V sedmém semifinále proti Plzni vstřelil dva góly. V 17 zápasech play off nasbíral 7 bodů (2+5). A hlasitě si řekl i o návrat do slovenské reprezentace. „Všichni víme, že jsem měl nějaký průser, ale nějakou sebereflexi mám, rád bych se vrátil, uvidíme,“ krčil rameny. „Když ne, život jde dál. Budu držet chlapcům palce.“

Šatan byl nekompromisní

Ve slovenské reprezentaci býval Vladimír Dravecký kapitánem. Zažil čtyři světové šampionáty, v Německu 2017 měl céčko na dresu. Po úletu z prosince 2017 na turnaji v norském Hamaru v ní dostal stopku. Porušil životosprávu, generální manažer Miroslav Šatan byl nekompromisní. „Selhal lidský faktor,“ omlouval se Dravecký.

Na turnaj v Hamaru, poslední přípravné akci Slováků před olympijskými hrami v Pchjongčchangu, přijel Dravecký podle domluvy přímo z Ligy mistrů, ale do zápasů nakonec vůbec nenastoupil. „Nejel domů jen proto, že byl na večeři a vrátil se pozdě,“ vysvětloval slovenským novinářům Miroslav Šatan, generální manažer národního týmu. „Problém byl v tom, že ráno nebyl na tréninku v potřebném fyzickém a psychickém stavu, aby jej absolvoval a mohl odehrát tři náročné zápasy.“

Dravecký se omluvil. Vysvětloval, že před prvním zápasem v Hamaru byl se spoluhráčem Michelem Miklíkem v restauraci na suši. „Situace, ke které došlo, mě velmi mrzí,“ reagoval tehdy Dravecký. „V osobním životě prožívám náročnější období, ale to mě neomlouvá. Chtěl bych se touto cestou omluvit vedení Slovenského svazu, spoluhráčům i fanouškům.“

Omluva nezabrala, do národního týmu se od té doby nedostal. Ani na přípravné akce. „Každopádně bych se vrátil rád, to se nemění,“ potvrdil. Letošní šampionát bude v jeho rodných Košicích. „Mrzí mě to, selhal lidský faktor. Nechci se dívat do minulosti, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem na to už několikrát nemyslel. Stalo se. Jsem rozumný, sebereflexi mám.“

Vůjtek by mu šanci dal

Trenér Vladimír Vůjtek, který v roce 2015 ve slovenském týmu restartoval reprezentační kariéru Vladimíra Draveckého, by o návratu zkušeného borce uvažoval. „Nevím přesně, co se tehdy v Hamaru stalo, ale Vlado není z těch, co by porušovali morálku nebo životosprávu,“ říká Vůjtek. „To je konec konců vidět i na jeho kondici a fyzičce. Když jsem ho měl v národním týmu já, patřil k nejlepším. Dravý, přímočarý. Perfektní celoplošný pohyb, udržel kotouč, neztrácel ho, nezahazoval. Byl dravý i hravý. Osobně bych mu šanci dal.“

Že po úletu dostal Dravecký z národního týmu nekompromisního padáka, tomu ovšem Vůjtek rozumí. „Před olympiádou bylo u národního týmu nové vedení, nový trenér, nový manažer a tak se rozhodli pro exemplární trest,“ míní úspěšný kouč. „Ukázali, že nechtějí žádné excesy a že se všichni hráči musí chovat eticky. Vlado to porušil, musel počítat s tím, že trest přijde. Teď je to na členech slovenské repre, jestli ho omilostní, nebo ne.“

Mistrovství světa začíná zanedlouho na Slovensku. Trenér Craig Ramsay a generální manažer Miroslav Šatan zatím neoznámili, zda s některým z extraligových finalistů počítají. Reprezentační dres kromě Draveckého v minulosti oblékali i jeho spoluhráči Tomáš Marcinko a Martin Gernát, stejně tak liberecký útočník Libor Hudáček.

„Kdyby byl Vlado hráč, co má k průšvihům sklony, tak to udělá znovu a bude kluky stahovat,“ míní Vůjtek. „Podle mého to ale byl spíš úlet. A pokud je takový hráč opravdu zodpovědný, tak se poučí a bude si pak mnohem víc vážit další nominace.“

