Jardo, prosím podpis! Kanadské děti na Kladně vyprodaly celý fanshop

Chumel dětí se po vítězném zápase baráže srotil kolem Jaromíra Jágra. Kladenský majitel se dlouho podepisoval, se spoustou malých fanoušků se i vyfotil. Pak je pozdravil, sklidil krátký potlesk a zmizel v kabině. O co šlo? Na utkání totiž dorazily v rámci svého zápasového turné po Česku i děti z Kanady. „Dokonce vyprodaly celý náš fanshop, nezbyl tam jediný Jardův dres,“ pousmál se Lukáš Jůdl, mluvčí klubu.

Kdo chtěl po barážovém utkání, v němž Kladno vyhrálo 3:1 nad Zlínem, vyjít z prostoru před kabinou, neměl šanci. Bylo tam plno.

Jágr v kraťasech a v bundě předtím totiž zašel ven, aby se několik minut podepisoval malým fanouškům z Kanady. „Co mi bylo řečeno, tak děti dorazily z Vancouveru. Takže jsem jim pomohl zařídit, aby se jim Jarda podepsal,“ dodal Jůdl.

Kluci i holky z Kanady byli nadšení. Většinou byli navlečení v dresech Rytířů právě s číslem 68. Před utkáním je vzali útokem ve fanshopu, kde toho potom moc nezbylo…

Po několika minutách Jágr poděkoval, všem zamával a rozloučil se. Musel jít do kabiny, aby se věnoval své tradiční pozápasové rutině. Mezi dětmi to obdivně zahučelo, některé i zatleskaly a obdivně aplaudovaly.

Na Jaromíra Jágra se během baráže přijela podívat hromada dětí z Kanady, které zkupovaly věci ve fanshopu. Legenda se jim nakonec podepisovala







Měly skvělý zážitek. V Česku byly v rámci hokejového turnaje, takže si nemohly nechat ujít, aby osobně viděly stále hrající legendu.

Jágr mohl být spokojený, jeho tým zvládl i druhé utkání baráže a po výhře 3:1 vede v sérii 2:0. „Ale určitě nemyslíme na to, že je přejedeme hned. Jako je to teď 2:0 pro nás, může to být 2:2. Takže se soustředíme jenom na další zápas,“ hlásí obránce Jakub Babka, autor pojišťujícího třetího gólu, který definitivně uklidnil domácí.

Hosté opět doplatili na bázlivou první třetinu, která dala ráz zápasu. Když Rytíři rychle vedli 2:0, sešel kouč Miloš Říha k hráčům a rázně jim rozdával pokyny. „Doma musíme být odvážnější. Přišlo mi, že hlavně v prvním utkání jsme měli přílišný respekt,“ vypočítával trenér, jenž během sezony dokázal Zlín probudit z letargie.

Teď se pokusí o to samé. Pokud se mu to nepodaří, Kladno i nadále bude extraligové.

Včetně majitele, jenž kromě kladenských fanoušků potěšil i ty zámořské.

