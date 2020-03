ONLINE + VIDEO: Mountfield HK - Karlovy Vary. Kdo uspěje v předkole? | iSport.cz

Poprvé po přesunu klubu do Hradce Králové nepostoupil Mountfield přímo do čtvrtfinále. V předkole ho nečeká lehký soupeř, ba naopak. Karlovy Vary po celou sezonu udivovaly výbornými výkony. Do extraligového play off se Energie vrací po devíti letech. Jak se povede Vladimíru Růžičkovi při jeho prvním zápase play off na střídačce Mountfieldu? ONLINE přenos a videa klíčových momentů utkání sledujte od 19 hodin na iSport.cz.