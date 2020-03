Smoleňák: Všude koronavirus. Už čekám, kdy ho bude mít krteček | iSport.cz

O budoucnosti play off se bude jednat zase ve středu. Máte tušení, co přijde?

„Vůbec nemám páru. Nevím, jak se kdo probudí a co vymyslí. Chápu, že se nějakým způsobem omezuje seskupování lidí. Na druhou stranu jsou obchoďáky otevřený, protočí se tam tisíce lidí... Přeženu to, ale kdybychom si udělali led v nákupáku v Praze, zahrát si můžeme. Mrzí mě, kam se všechno s koronavirem dostalo. Nevím, co si mám myslet o lidech, kteří si jedou zalyžovat do Itálie, aby měli hezkou fotku, a pak to sem přivezou. To taky svědčí o nějaký inteligenci.“

Řešíte hodně, co se děje?

„Celý svět tím žije, což má samozřejmě logiku. Ale panika je někdy až extrémní. Snad se všechno trochu uklidní, ať už v hokeji, tak mimo něj, v kultuře. Je jasný, že tohle bude mít pro nás všechny dopad.“

Obyčejně každý touhle dobou říká, že play off je událost, věc, kterou žije. Teď to platí taky?

„Jasně, že to je pořád událost, žijeme play off. Jen je to jiný v tom, že si pustíte rádio a slyšíte koronavirus. Pustíte pohádky s malým, taky koronavirus. Už čekám, kdy ho bude mít taky krteček.“

Kdyby se rozhodlo, že se bude hrát dál bez lidí. Bavilo by vás to?

„Ale jaká je jiná alternativa? Určitě ligu nikdo z nás nechce zrušit. Pinkáme si to tady od července, abychom tyhle zápasy hrály. I kdyby se hokej teď zrušil, někomu by se uznal titul, tak ani vítěze by to netěšilo. Ale nevím pořádně, co je ve hře. Celý je to prapodivný. Doufám, že se všechno do týdne, dvou všechno uklidí, lidi přestanou plašit a nebudou nakupovat dvacet kilo mouky do zásoby.“

Dovedete si představit, že by měl hokej třeba pauzu?

„Jedeme ve středu normálně do Varů a budeme se připravovat na zápas. Co přijde, to přijde. Vím prd, co lidi nad námi vymyslí. Já se na to dívám jako řadový občan. Je mi jasný, že to všechno zasáhne hodně lidí mimo sport. Může to být i pro hodně byznysů devastující. I když samozřejmě hlavní je lidský život, zdraví.“

Vy jste hokejky do zásoby nekupoval? Přeci jen se dělají často v Číně, s dodávkou byl kvůli koronaviru problém...

„Já hlavně doufám, že Vary nemají hokejky.“ (usměje se)

A vy máte ještě v zásobě dřevené?

„Vytáhnu kdyžtak ještě něco z Tampy.“ (směje se)

Když se vrátíme k zápasu, série je teď vyrovnaná 1:1. Proč ve druhém utkání uspěly Vary?

„Je to pěkně na hovno, vedli jsme 2:1 a vesměs všechny góly, které jsme dostali, byly na hovno. I ten klíčový gól na 4:3 pro Vary byl děsný. Z toho se mi prostě chce zvracet. Hodně nás mrzí, jaký branky jsme inkasovali.“

Většinou po zbytečné ztrátě, prohraném souboji. To štve nejvíc?

„Jasně, ale taky jsme měli hrozně moc šancí, ve druhé třetině jsme tam jeli dvakrát dva na jednoho.“

