ONLINE + VIDEO: Olomouc zarazila Plzeň, vyhrála 2:1. Dynamo - Vary 2:0

Vrcholná fáze sezony hokejové extraligy začala! Do předkola Generali Česká play off skvěle vstoupil Hradec Králové, který pod vedením kouče Vladimíra Růžičky na úvod série vyhrál 2:0 nad Litvínovem. Parádní vítězství 2:1 si připsala Olomouc na ledě favorizované Plzně. Porážkou začala vyřazovací část Kometa Brno, u Vítkovic padla 1:2 v prodloužení. Od 19.00 se Pardubice pouští do bitvy s Karlovými Vary. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.

Růžičkova parta bezchybně, zářil brankář Mazanec

Domácí, kterým se vrátili do sestavy obránci Blain a Jank, se radovali z vedení už ve 3. minutě. Po deseti vteřinách potrestal Irvingovo vyloučení právě po Blainově přihrávce střelou z levého kruhu na bližší tyč Jergl. Při dalších nebezpečných situacích vytěsnil Godla Lvův pokus z pravé strany a v závaru po Smoleňově pokusu a Koukalově dorážce odvrátil puk z brankoviště rukou ležící Demel.

Při Nedomlelově vyloučení zabránil Lukešovi ve vyrovnání při zakončení z bezprostřední blízkosti Mazanec. Godla potom kryl Sklenářovu šanci a stihl také vypíchnout puk po přihrávce Zachara na Perreta v přečíslení. Před pauzou kryl Mazanec dva pokusy Hübla.

V úvodu druhé části ohrozili Godlu Sklenář a Orsava, na druhé straně neusměrnil před Mazancem puk přesně Hanzl. S průnikem neuspěl ani domácí Kelly Klíma a hradecké gólman zase vyrazil maskou ránu Látala. Godlu nepřekvapil po objetí branky Perret. Litvínov se ubránil při kuriózním vyloučení Lukeše. Hostující útočník byl natlačen dvířky na střídačku Hradce Králové a prošel z ní na vlastní, jeho tým dostal trest za špatné střídání.

Při signalizované výhodě stačili domácí vychýlit Hüblovu dorážku do odkryté branky. Při Pavlíkově trestu se stav nezměnil a stejně tak při pobytu hostující Jarůška na trestné lavici. Během oslabení mohl Litvínov vyrovnat. Látala v úniku fauloval Jank, ale Zdráhal při trestném střílení proti Mazancovi neuspěl. Potom zase odolal při tlaku Mountfieldu Godla.

Na startu třetí třetiny po Smoleňákově akci minul dorážející Koukal. Mountfield pevnou obranou středního pásma nepouštěl soupeře do šanci a ubránil se i při Graňákově trestu. V 52. minutě navíc Východočeši pojistili náskok, když se Jerglův pokus odrazil od zadního mantinelu a Kelly Klíma z pravé strany z úhlu překonal Godlu.

Hned vzápětí pomohla hostům po Lvově střele tyč. V 55. minutě nevyužil příležitost na snížení Pospíšil a stav se nezměnil ani při tlaku při závěrečné power play, v které hráli hosté po Jankově vyloučení dvě minuty i v šesti proti čtyřem.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Do zápasu jsme měli dobrý vstup a podařilo se nám hned na počátku dát gól na 1:0 z přesilovky. Byl to typický zápas play off. Hodně se bojoval a bylo to hodně tvrdé utkání. Litvínov hrál velice dobře, s tím jsme počítali, umí rychlé protiútoky a prosadit se přes hráče jeden na jednoho. Mají hráče, kteří jsou šikovní kolem brány. Bylo to hodně vyrovnané. Vynikající výkon podal Marek Mazanec a kluci bojoval do poslední vteřiny, což je v play off strašně důležité. Je to první krok a potřebujeme tři.“

Vladimír Országh (Litvínov): „První třetina nebyla z naší strany úplně ideální. Možná byla poznamenaná rychlým gólem, který jsme dostali. Myslím, že ve druhé třetině jsme hru vyrovnali. Měli jsme některé velmi dobré šance a neproměnili jsme penaltu. Tam jsme měli vyrovnat. Ve třetí třetině už to domácí zavřeli a čekali na naší chybu. Ta přišla a dali na 2:0. Ještě nějaké šance jsme měli, ale nedokázali jsme se prosadit. Potřebujeme hrát daleko agresivněji a víc se tlačit do brány. Byl to vyrovnaný zápas, na zítra se připravíme znovu a budeme to chtít urvat. Prohráli jsme jednu malou bitvu, ale válka pokračuje.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 2:0. Mazanec kryl 38 střel. Hradec má první bod v sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:19. Jergl, 51:34. Kelly Klíma Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák (C), Koukal, R. Pilař – J. Veselý. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Demel, D. Zeman, Balinskis, Cibulskis, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – P. Svoboda, Gerhát, Látal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – M. Havelka, Žejdl, Zygmunt. Rozhodčí Hodek, Pražák – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Plzeň - Olomouc 2:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:06. Kvasnička Hosté: 07:17. J. Káňa, 24:38. J. Káňa Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka (A), Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Hosté: Konrád (Lukáš) – Rašner, Dujsík, Valenta, Škůrek, Švrček (C), A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Kajínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Vítkovice - Kometa 2:1p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:58. L. Kovář, 60:16. Lakatoš Hosté: 54:31. Schneider Sestavy Domácí: Dolejš (Peksa) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, R. Polák (C), Koch, L. Kovář, R. Černý – Mallet, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Bartejs, Holland, F. Král, Zámorský, Gulaši, Kučeřík, Svozil – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Bondra, V. Němec, Schneider – Valský, Kusko, Šoustal. Rozhodčí Šindel, Pešina – Rampír, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Pardubice - Karlovy Vary