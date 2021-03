Pohled do kabiny Sparty. Máme výhodu. Hýbat nohama, radil Jandač

Je tu druhý díl seriálu Sparta Backstage, který přináší pohled do zákulisí hokejového play off. Web iSport.cz vám exkluzivně nabízí teaser. Ten je tentokrát postavený na promluvě trenéra Josefa Jandače k týmu během videoporady před začátkem čtvrtfinálové série s Olomoucí. Co radil? Na jaké hráče Hanáků upozorňoval a před čím tým varoval?