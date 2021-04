ONLINE + VIDEO: Liberec - Sparta 0:2. Tomášek využívá přesilovku hostů!

Radost libereckých hokejistů po gólu do sítě Sparty • Dominik Bakes / Sport

Semifinále Generali Česká play off pokračuje třetími zápasy dvou sérií. Liberečtí hokejisté se po skvělých dvou vítězství na hřišti Sparty přesunuli pod Ještěd, kde chtějí přidat další vítězství a přiblížit se postupu do finále. Pražané s pozměněnou sestavou chtějí naopak nastartovat boj za vyrovnáním. Ve sparťanské brance se poprvé v play off představí Matěj Machovský místo Alexandera Saláka. Mladá Boleslav za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy pokračuje v bitvě s třineckými Oceláři již na svém ledě. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.