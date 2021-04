Boleslav proházela sestavu a vycenila zuby: Teď to máme na dva vítězné

Znovu nezvládli vstup do zápasu. Tentokrát to ale Mladé Boleslavi nemuselo vadit. Čtvrtý duel semifinále Generali Česká play off proti Třinci dokázala otočit a vyhrála 3:1. Pomohly i změny v sestavě, David Cienciala se posunul na centra elitní řady vedle Davida Šťastného a právě tahle dvojice zařídila Bruslařům v 26. minutě vítězný gól. „Nepoložilo nás, že jsme prohrávali, a dokázali jsme to otočit. To je velmi dobrý,“ ocenil trenér Pavel Patera. Série se protáhne minimálně na šest zápasů, pokračuje se v neděli v Třinci.

Jedna z klíčových otázek čtvrtého duelu zněla jasně: Jak bude vypadat nástup do utkání? Ve středu ho Boleslav vůbec nezvládla, po první třetině prohrávala 0:2. „Určila ráz zápasu, my jsme v něm vůbec nebyli. Čekali jsme, co s námi Třinec udělá a proti takovému soupeři si to nemůžeme dovolit,“ láteřil po prohře 1:3 trenér Pavel Patera.

I proto s kolegou Radimem Rulíkem pro čtvrtý zápas trochu promíchali sestavu. Do první obrany se vedle Martina Ševce posunul Marek Hrbas, místo vypomáhajícího veterána Michala Trávníčka se do lajny mladých letců vrátil Oscar Flynn. A k Davidu Šťastnému se na centra elitní řady posunul David Cienciala. „Máme tady patnáct útočníků, hrát jich může jen dvanáct. Tým máme vyrovnanej,“ mávnul nad změnami rukou Patera.

Proházení sestavy každopádně prospělo. I když se domácím znovu nepovedl start, jako první se z gólu radoval opět Třinec. Stejně jako v každém předchozím utkání. Po nepřesné rozehrávce Jana Stránského se puk odrazil jeho jmenovci Matějovi před prázdnou branku. A Boleslav musela od 6. minuty znovu dotahovat. Vlastně věc, kterou zná většinu semifinále.

Nicméně ve čtvrtek to vypadalo o poznání jinak než den předtím. Bruslaři se i přes nepříznivý stav nesesypali. „Sice jsme dostali gól, ale osobně jsem to na střídačce ani neřešil. Cítil jsem, že nám to jezdí a je to lepší, než ve středu. Takže jsem doufal, že vstřelíme nějakej gól a že to bude zase bitva,“ uvedl David Cienciala.

Přesně tak se stalo. Boleslav vycenila zuby. Ještě do první přestávky se po pravém křídle prohnal finský rychlík Joona Jääskeläinen a srovnal. A druhá třetina patřila jen Bruslařům. Z několika šancí vyvstal nakonec vítězný gól Ciencialy, který jemně vložil hůl do střílené přihrávky Šťastného.

„Trenéři udělali ráno menší změnu, chtěli dát nový impulz do sestavy. Obě lajny, které se změnily, se prosadily. A to byl účel, výměna se povedla,“ pochvaloval si bývalý Ocelář tah trenérů.

Třinec až do konce utkání nedokázal na urputnou a skvěle pracující obranu Boleslavi najít recept. „V některých fázích měla Boleslav navrch. Ve druhé třetině jsme propadli, lacině šli tři na dva, poradili si s tím a dali druhý gól. Ve třetí to byl už tuhý boj od nich dávat kotouče ven, od nás snaha vytvořit si nějakou příležitost. Rozhodly malé věci. To je vidět na celé semifinálové sérii,“ zmínil třinecký kouč Václav Varaďa.

Série se za vyrovnaného stavu 2:2 stěhuje zpátky do Slezska. Navíc je jasné, že se znovu vrátí i do Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že jsme výhru urvali. Za stavu 1:3 by to bylo už složité. Teď to máme na dva vítězné zápasy,“ řekl Patera.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 3:1. Cienciala srazil "své" Oceláře a srovnal sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:22. Jääskeläinen, 25:01. Cienciala, 58:24. Ševc Hosté: 05:58. M. Stránský Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Šidlík, Fillman, Bernad – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hradil, Hejduk – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

