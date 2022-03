Kovář v krvi, rameno s výskokem trestal Lakatoš. Přidá se i disciplinárka?

Před rokem dohrával vítkovický obránce Lukáš Kovář (30) předkolo Generali play off Tipsport extraligy se zlomeným prstem. Tentokrát končil hned první duel s Olomoucí (4:3 v prodloužení) v krvi. Dostal do obličeje ramenem od bývalého parťáka Lukáše Klimka (35).

Útočník Olomouce nejdřív musel čelit nájezdu mstitele Dominika Lakatoše, potom šel do sprch. Od rozhodčích dostal trest na pět minut a do konce zápasu za napadení, plus dvě minuty za hrubost.

Během okamžiku tak nasbíral víc trestných minut (27), než za celou základní část, kde si za 53 zápasů odseděl 25 minut. Zákrok navíc bude řešit Disciplinární komise. Je otázkou, zda dnes (17) Klimek zasáhne do druhé bitvy.

Pětatřicetiletý Klimek rozhodně není žádný hokejový rabiát, problémy s disciplinárními tresty nikdy neměl. Ve 34. minutě úvodního předkola v rodných Vítkovicích to ale s atakem na urostlého Lukáše Kováře u hrazení přehnal.

Před hitem na vítkovického beka si Klimek povyskočil a ramenem ho trefil do obličeje. Kovář skončil v krvi, musel do šatny na ošetření. Do hry se pak vrátil. Celkově odehrál Kovář velmi dobrý zápas. Přihrál na první vítkovický gól, na ledě byl i branky na 3:2. K tomu měl několik solidních šancí, ve 47. minutě trefil tyčku.

Když se Kovář sbíral z ledu po Klimkově zákroku, hned ho šel pomstít Dominik Lakatoš. Sápal se po soupeři, dostal pět minut za bitku. „Že se za něj Laky postavil, to jen ukázalo, že tým stojí při sobě. Ať je to, kdo je to. Dobře pro všechny,“ ocenil Lakatošův spoluhráč Jan Hruška. „Za mě zbytečný zákrok, ale zase není potřeba brečet. Kovy dohrál, má nějaký šrám, ale není to nic, co by ho brzdilo. Jde se dál.“

Kovář nakonec odehrál přes 18 minut, po ošetření krvavého šrámu u oka se vrátil na led. Zatnul zuby, tak jako před rokem. Proti Kometě Brno tehdy play off dohrával se zlomeným prstem. Podobně jako jeho parťák v obranném páru Patrik Koch.

„Získali si můj velký respekt,“ ocenil tehdy trenér Miloš Holaň. „Kovář měl zlomený prostředníček, Koch palec. Já nikdy se zlomeným prstem nehrál, tak to nedokážu tak úplně popsat, ale když jsem viděl jejich grimasy... Třeba jenom u píchaní injekcí proti bolesti. Byl v tom kus osobní statečnosti, sebezapření, obětavosti. Že do toho šli. Přesně tohle je pro mě ukázka, jak na tom klukům záleželo. Chtěli to urvat za každou cenu, i když měli zdravotní problémy. Klobouk dolů.“