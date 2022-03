Lákadla série východ proti jihu: věrné tribuny či Gulomet vs. Camara

Jedna z nejnabitějších sérií Generali Česká play off 2022? Bezpochyby čtvrtfinálový souboj mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi. Oba týmy, které před sezonou výrazně posílily, se mohou pyšnit zvučnými jmény a také věrnými fanoušky. Piště si, že na tribunách stadionů Motoru i Dynama bude narváno a na ledě živo. Bitva východu proti jihu začíná v pondělí 21. března. V článku iSport.cz si přečtěte o největších lákadlech, které zpestří duel o semifinále.

Přirozené je, že se zimáky plní hlavně, když se daří a začíná pálit horečka úspěchu. Ale čtvrtfináloví soupeři se chlubí extrémně věrnou základnou. V Budějovicích dorazil narvaný zimák i na Třebíč a Kadaň v 1. lize. Nezájem, že se nepodařilo postoupit hned do extraligy. Na jihu Čech se nechodí na soupeře, ale na Motor. V Pardubicích je to stejné. Když hrály o záchranu, fans se mohli zbláznit, ale stejně lístky kupovali. A když se hrála baráž, kritiku vypnuli, vyprodali halu a šlo se fandit. Série bude rachot i v hledišti.

Dva debakly

Jasně, na body 6:6, každý v základní části vyhrál dva zápasy. Ale dva jihočeské masakry? Motor rozdrtil Dynamo 6:1 a 7:1. Jednou to může být náhoda. Podruhé? Je to i důkaz, že parta z jihu Čech ví, kudy na soupeře. Právě sedmigólový ranec v Budějovicích byl na konci základní části vyvrcholením pardubického zmaru, v tu chvíli se řešilo, zda vedení podrží trenéry, nebo je ještě na poslední chvíli vyhodí. Vyhrála první možnost. Play off je jiná soutěž, znáte tu frázi. Ale Dynamo debakly v hlavě mít bude.