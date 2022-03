Zákrok snů při nájezdech! Fantom Krošelj vytáhl na Jergla škorpiona

V páté sérii byl stav 1:1, rozjel se Aleš Jergl. Tenhle šikula má v zásobě pár slušných kousků a už to vypadalo, že nachytá i Krošelje. Vymíchat. Položit. Zbývá jen vystřelit nahoru. Fajn, puk letí... Jenže slovinský gólman vytáhl poklad. Kopnul na břiše nohou nahoru a puk trefil. „Myslím, že tohle se mi ještě nikdy v životě nepodařilo. Parádní zákrok, škorpion, super, skvělé, dál nevím, co bych k tomu říkal,“ radoval se. Odpovídal slušnou češtinou, po namáhavé fušce lovil slova. Pot z něj nekapal, spíš tekl. Ne, tomu jste se vážně nedivili.

Pak překvapil: „Něco vám ale řeknu.“ Nadechl se a s úsměvem líčil, jak moc byl koncentrovaný na každý puk, na každý zákrok: „Vůbec jsem nevěděl, že je Aleš Jergl tím posledním hráčem v páté sérii, ani omylem mě nenapadlo, že když to nechytím, je konec. Myslel jsem si, že je to čtvrtá série.“

Vůbec si nepustil do hlavy možnost, že může být zle. Jen on a střelec, jen on a puk. Vyšlo mu to. „Ještě máme doma jeden zápas. Zkusíme to stejně jako teď, ať všechno znovu zvládneme. Unavení budeme my i oni, čeká nás zajímavé utkání,“ už ve středu večer se těšil na další souboje s kanónem Filipa Pavlíka nebo na dotírání Radka Smoleňáka kolem branky.

Ze svých 47 zákroků nechtěl dělat vědu. „Víte, že mi to je jedno?“ odvětil na dotaz, jestli tušil, v jakém byl zápřahu. „Nikdy nepočítám, kolik na mě jde střel. Když máš práci, tak ji máš. Když ji nemáš, tak ji nemáš, to je celé.“ Ano, prosté, stejně jako chytit puk v jeho podání. Někdy máte pocit, že se v bráně ani nehýbe, výborně čte hru a vždycky stojí, nebo klečí přesně tam, kde má být. Hodně zatím svého soupeře v sérii trápí.

Krošelj si ale dobře uvědomuje, že čelí nejlepšímu týmu základní části. „Jo, víme, že Hradec je hodně dobrý tým. Byli jsme ve třetím zápase kousek od toho, abychom vyhráli v normální hrací době, dali jsme Hradci dva góly a zkusili výsledek udržet. Bohužel se nám to nepodařilo a na konci jsme dostali na 2:2. Musím říct, že to byl těžký zápas pro nás všechny.“ Dodal nakonec. Tak pěkně vysušit výstroj a čtvrtek do rachoty znovu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:58. Kelemen, 43:55. P. Kousal, . Kelemen Hosté: 30:02. Lev, 57:10. Smoleňák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Lev (A) – Kelly Klíma, Koukal, Orsava. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3896 diváků

