ONLINE + VIDEO: Vítkovice odvrací konec, vedou 1:0. Hradec chce srovnat

Hokejisté Vítkovic slaví trefu do sítě Třince • ČTK / Ožana Jaroslav

Během čtvrtečního programu čtvrtfinále Generali Česká play off se již může rozhodnout o prvním postupujícím týmu do semifinále. Jediná výhra od postupu dělí úřadující mistry z Třince, kteří se pouští do čtvrtého zápasu na ledě Vítkovic. Hradec Králové se po porážce v Mladé Boleslavi (2:3sn) pokouší srovnat sérii se Středočechy. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.