ONLINE: Hradec - Boleslav 0:0. Domácí odvracejí konec, vrací se Novotný

V sérii čtvrtfinále Generali Česká play off mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví jde do tuhého. Mountfield jako vítěz Prezidentského poháru po návratu z města automobilů prohrává 1:3 na zápasy a je jedinou porážku od vyřazení v bojích o Masarykův pohár. Do hradecké branky se z marodky vrací gólman Filip Novotný. Udrží se Východočeši ve hře, nebo Bruslaři oslaví postup do semifinále? ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.