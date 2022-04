Ševc o jízdě Boleslavi: Loňská série je už historie. Co by mohlo platit Třinec?

Za sebou má už devět finále, slavil pět titulů. Teď stojí Martin Ševc před branami další bitvy o trofej, v cestě stojí Mladé Boleslavi stejně jako loni kolos z Třince. Ocelářům mají Bruslaři co vracet, pocity křivdy z loňského sedmého zápasu semifinále stále nevyprchaly. I když zkušený obránce mluví trochu jinak. „Už je to historie. Co se stalo minulý rok, je už za námi,“ říká kapitán týmu, který po jedenáctém místě v základní části vyřadil Plzeň i Hradec.

Jak se postup do semifinále rozležel v hlavě?

„Rozležel se hlavně v těle. (usměje se) V hlavě to bylo rychlé, i když pro nás to zase tak velké překvapení nebylo. Musíme být ale na zemi, opravdu jsme do série šli s pokorou. Jsme rádi, že se to odehrálo na pět zápasů a měli jsme trošku pauzu, poněvadž po předkole nebyla žádná.“

Jak vnímáte sérii s Třincem?

„Jsme si vědomi velké síly Třince, dokazuje to už několik sezon. I v aktuální sezoně hrál celou dobu na špici, určitě je to kvalitní tým. Chceme se na ně co nejlíp připravit, abychom je co nejvíc potrápili.“

Může hrát nějakou roli, že Třinec hrál v play off jen čtyři zápasy, zatímco vy už deset?

„Těžko říct. Spousta lidí to říká, ale každý zápas i celá série začíná za stavu 0:0. Tohle se stírá.“

Neuškodí pauza?

„Uvidíme, po Plzni samozřejmě byla euforie. Byla to těžká série na pět zápasů a hned jsme šli po dvou dnech do další. Nebyl moc čas přemýšlet, jen jsme se na to rychle připravili a pokračovali.“

9 Tolik finále má za sebou Martin Ševc. Pětkrát hrál o titul ve Švédsku (čtyři tituly), jednou v KHL a třikrát s Libercem (jeden titul).

Třinci máte co vracet, máte v hlavě ještě loňský sedmý zápas semifinále?

„To už je historie. Bohužel jsou věci, které neovlivníme. Ovlivníme jen to, co se děje na ledě v danou chvíli. Na to se budeme soustředit. Co se stalo minulý rok, je už za námi. Soustředíme se na tuhle sérii.“

Je velká motivace jim to letos oplatit i vzhledem ke křivdám, které tam byly?

„Nejenom kvůli tomu. Každý chce do finále, minulý rok jsme od toho byli kousek. Určitě se porveme o to, aby se nám to povedlo letos.“

Jaká může být vaše zbraň, která pomůže proti Třinci uspět?

„Pokračovat ve hře, se kterou jsme došli až do semifinále. Tam nás dostala jen poctivá a bruslivá hra, kterou jsme předváděli celou dobu v obou sériích. Myslím, že by to mohlo platit i na Třinec, ale uvidíme.“

Může být výhoda, že jste si loni zažili sérii s Třincem a tušíte, jak to bude vypadat, co vás čeká?

„Třinec už několik sezon hraje to samé, taky se chceme prezentovat naším stylem. I oni vědí, co od nás čekat. Možná budeme trpělivější, ale uvidíme až v sérii. Je těžké předpokládat, co se stane.“

Jak probíhala z pohledu kapitána celá sezona? Chvíli jste vedli, pak z toho málem nebylo ani předkolo. Co se s týmem během sezony stalo?

„Kdybychom to věděli, možná bychom se nakopli dřív. Začátek byl dobrý. Už v Lize mistrů, i když jsme nic nevyhráli, jsme měli dobré zápasy s těžkými soupeři. Dobře jsme se na sezonu připravili, i první čtvrtina nám vyšla, což nám možná paradoxně ublížilo. Pak se přestalo dařit, nedávali jsme góly, měnili jsme nějaké věci. Možná jsme začali problémy hledat tam, kde nebyly. Do toho se nám zranil Šťastný a bylo to jedno s druhým. Naštěstí jsme z posledních pěti zápasů dva vyhráli a trošku jsme se dostali na vlnu před předkolem. Ani první dva tři zápasy proti Plzni nebyly ono, ale konec série už byl dobrý. To jsme si přenesli i do série s Hradcem.“

Nešlo i o sebeuspokojení z prvního místa na startu sezony?

„I to je možné. Myslím, že tam kolikrát byla zbytečná panika a měnění věci, které fungují, místo zaměření se na maličkosti. Do toho jsme se na konci sezony vrátili a zaplaťpánbůh to platí.“

Jakou roli jste hrál v návratu k původní hře, jak jste dirigoval kabinu?

„Namluvili jsme toho až až. Bylo důležité to přenést na led. Jako starší hráči jsme si samozřejmě k tomu řekli své, zaplaťpánbůh jsme si to vzali k srdci a ukázali to na ledě.“

