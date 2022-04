ONLINE + VIDEO: Třinec - Sparta 0:1. Udeřil Matuškin, hosté zvládli oslabení

Je to tady! Na Velikonoční pondělí startuje velké finále Generali Česká play off Tipsport extraligy mezi Třincem a Spartou. Série začíná na ledě Ocelářů, kteří pomýšlí na třetí titul v řadě. Pražané naopak na pohár dosáhli naposledy v roce 2007, neúspěšné finále si zahráli před šesti lety. Kdo vstoupí do série lépe? ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů utkání sledujte od 17 hodin na iSport.cz.