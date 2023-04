Program finále: Mountfield HK poprvé v boji o titul, Třinec popáté v řadě

Finále play off hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem začne v úterý na východě Čech. Obhájce titulů z let 2019, 2021 a 2022 Třinec, který byl po základní části šestý, postoupil v pátek po výhře 4:3 na zápasy nad nejlepším týmem základní části Pardubicemi. Čtvrtý Mountfield dnes vyhrál 4:3 na utkání nad Vítkovicemi.

Hradec Králové se v play off s Třincem utkal dosud jen jednou a prohrál v roce 2018 v semifinále 2:4 na zápasy. V této sezoně nejdříve 20. listopadu vyhráli Oceláři doma 4:1 a uspěli i 3. ledna na ledě soupeře po výsledku 3:2 v prodloužení. Mountfield potom 13. února na vlastním ledě zvítězil 4:3 a o čtyři dny později se radoval v Třinci z výhry 2:1.

Druhý zápas je na programu ve středu opět v Hradci Králové, pak se série přesune na sobotu a neděli do Třince. Případný pátý zápas by se hrál ve středu 26. dubna v Hradci Králové, šestý je naplánován do třinecké Werk Areny na pátek 28. dubna a nejpozději bude rozhodnuto o dva dny později v hradecké ČPP Aréně.

Program Generali Česká play off:

Finále:

Úterý 18. dubna - 1. zápas:

17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Středa 19. dubna - 2. zápas:

17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Sobota 22. dubna - 3. zápas:

17:00 nebo 19:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové (ČT sport a O2 TV Sport).

Neděle 23. dubna - 4. zápas:

17:00 nebo 19:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové (ČT sport a O2 TV Sport).

Středa 26. dubna - případný 5. zápas:

17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Pátek 28. dubna - případný 6. zápas:

17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové (ČT sport a O2 TV Sport).

Neděle 30. dubna - případný 7. zápas:

17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (ČT sport a O2 TV Sport).

Výsledky předkola:

středa 8. března

Třinec - Litvínov 3:1

Liberec - Plzeň 4:1

Kometa - Mladá Boleslav 4:2

čtvrtek 9. března

Třinec - Litvínov 5:4p

Kometa - Mladá Boleslav 2:1

Olomouc - Karlovy Vary 4:1 (dohrávaný 1. zápas)

Liberec - Plzeň 0:6

sobota 11. března

Plzeň - Liberec 1:3

Litvínov - Třinec 2:4

Mladá Boleslav - Kometa 2:1

Karlovy Vary - Olomouc 7:4 (2. zápas)

neděle 12. března

Plzeň - Liberec 2:1p

Mladá Boleslav - Kometa 1:5

Karlovy Vary - Olomouc 2:3p (3. zápas)

úterý 14. března

Olomouc - Karlovy Vary 3:0 (4. zápas)

Liberec - Plzeň 4:3p

Výsledky čtvrtfinále:

pátek 17. března

Vítkovice - Kometa 3:2

Pardubice - Olomouc 5:1

sobota 18. března

Pardubice - Olomouc 2:0

Vítkovice - Kometa 0:3

neděle 19. března

Sparta - Třinec 3:2

Mountfield HK - Liberec 2:4

pondělí 20. března

Mountfield HK - Liberec 3:2

Sparta - Třinec 2:3p

úterý 21. března

Kometa - Vítkovice 1:4

Olomouc - Pardubice 4:5p

středa 22. března

Olomouc - Pardubice 2:3

Kometa - Vítkovice 2:1

čtvrtek 23. března

Třinec - Sparta 2:4

Liberec - Mountfield 1:2p

pátek 24. března

Liberec - Mountfield HK 1:2

Třinec - Sparta 3:1

sobota 25. března

Vítkovice – Kometa 1:0

neděle 26. března

Sparta – Třinec 0:3

Mountfield HK – Liberec 6:4

pondělí 27. března

Kometa – Vítkovice 3:4p

úterý 28. března

Třinec – Sparta 4:1

Výsledky semifinále:

neděle 2. dubna

Pardubice - Třinec 4:2

pondělí 3. dubna

Pardubice - Třinec 0:3

úterý 4. dubna

Vítkovice – Mountfield HK 0:1sn

středa 5. dubna

Vítkovice – Mountfield HK 2:3p

čtvrtek 6. dubna

Třinec - Pardubice 2:1

pátek 7. dubna

Třinec – Pardubice 0:2

sobota 8. dubna

Mountfield HK - Vítkovice 4:2

neděle 9. dubna

Mountfield HK – Vítkovice 1:2

pondělí 10. dubna

Pardubice - Třinec 2:4

úterý 11. dubna

Vítkovice – Mountfield HK 3:2p

středa 12. dubna

Třinec - Pardubice 3:5

čtvrtek 13. dubna

Mountfield HK - Vítkovice 1:2p

pátek 14. dubna

Pardubice - Třinec 1:2

sobota 15. dubna

Vítkovice – Mountfield HK 1:2p

Baráž o extraligu

neděle 16. dubna

Kladno - Zlín

pondělí 17. dubna

Kladno – Zlín

čtvrtek 20. dubna

Zlín - Kladno

pátek 21. dubna

Zlín – Kladno

pondělí 24. dubna (případný pátý zápas)

Kladno – Zlín

středa 26. dubna (případný šestý zápas)

Zlín – Kladno

pátek 28. dubna (případný sedmý zápas)

Kladno – Zlín