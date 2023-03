ONLINE: Liberec srazil Plzeň. Problém na Hané, Kometa - Boleslav 3:1

Vrchol extraligové sezony se rozjíždí. Generali Česká play off začíná čtyřmi zápasy předkola. Úřadující mistr z Třince vstoupil vítězně na cestu za obhajobou Masarykova poháru, když doma porazil Litvínov 3:1. Liberec nastupuje do duelu s Plzní, která zakončila základní část devíti prohrami v řadě. Olomouc čelí Karlovým Varům, zápas je ale přerušen kvůli rýze v ledu. Od 19:00 se brněnská Kometa pouští do první bitvy s nepříjemnou Mladou Boleslaví. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.

Vydřená výhra, rozhodl Kurovský

(stav série 1:0 pro Třinec)

Obtížnější situace řešil v úvodní třetině Mazanec, s rychlými protiútoky, které zakončovali Zygmunt a Kudrna, si však poradil. V přečíslení neuspěl ani domácí Marinčin. Jinak se hrál opatrný hokej a oba týmy mohly se skóre pohnout až v přesilových hrách. Nejdříve třinecký gólman vychytal zblízka Zdráhala a betonem vykopl nebezpečnou dorážku Straky. Na druhé straně nepřekonali Tomka při trestu za špatné střídání Daňo ani Růžička.

Bezgólový stav změnil Dravecký. Slovenský útočník zblokoval na obranné modré čáře nahození Freibergse, vyrazil po pravém křídle do úniku a Tomka překonal střelou kolem vyrážečky. Třinci narostla po gólu křídla. Tomka ohrozili tečí Marcinko, z dorážky Dravecký i Kurovský. Z přečíslení dva na jednoho se neprosadil Voženílek.

Domácí si vůbec nepomohli přesilovou hrou, v prostřední části nevyužili ani jednu ze tří, a tak ve 39. minutě pykali z ojedinělé akce soupeře. Sukeľ vyhrál vhazování na hokejku Kudrny, který se trefil z levého kruhu ke vzdálenější tyči.

Daňo orazítkoval na začátku třetí třetiny brankovou konstrukci, ale Třinec si přeci jen vzal vedení zpět. Roman si dojel k zadnímu hrazení po své bekhendové střele pro puk, poslal jej naslepo před branku a nekrytý Kurovský nezaváhal.

Třinci zatrnulo v 51. minutě. Osamocený Abdul před brankou promáchl, vzápětí Sukeľ z dorážky nepřehodil Mazancův beton. Oceláři poté ubránili i dvě vyloučení včetně dvaceti sekund ve třech proti pěti. Mazanec se vytáhl zejména při Strakově dorážce a v 58. minutě jej zachránila tyčka po střele Kudrny. Hosté hráli posledních sto sekund bez gólmana, ale zápas už nezachránili. Na druhé straně trefil Kurovský tyč, tři sekundy před koncem ale přeci jen zpečetil výhru Růžička.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině se obě mužstva oťukávala a čekala, co udělá soupeř. Druhá třetina byla z naší strany výborná, svým pohybem jsme si vynutili přesilové hry a měli jsme dostatek střeleckých i brankových příležitostí. Bohužel jsme dali jen gól z úniku a ze standardní situace branku dostali. Třetí třetinu jsme opět hráli výborně. Pracovali jsme, bojovali, dřeli. Dali jsme druhý gól a ubránili jsme přesilové hry soupeře. To bylo o nasazení, bojovnosti a srdíčku. Myslím si, že jsme si první bod zasloužili za poctivý, zodpovědný a bojovný výkon.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „První třetina byla typická pro play off. Měla oboustranně hodně taktických prvků a byla poměrně dost nervózní. Druhou třetinu ovlivnila naše nedisciplinovanost. Sice jsme přesilovky soupeře ustáli, ale dostal se do hry. Výborné však bylo, že jsme využili standardní situaci (vhazování) a vyrovnali na 1:1. Třetí třetina byla o tom, kdo dá branku, a to se povedlo Třinci. Ještě jsme v závěru nastřelili bohužel jen tyč, tak to někdy je. Prohráli jsme, nezbývá nám nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se na další zápas.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 3:1. Obhájce se na úvodní výhru nadřel. Rozhodl Kurovský

Góly Domácí: 25:50. Dravecký, 46:40. Kurovský, 59:58. M. Růžička Hosté: 38:26. Kudrna Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký (A), Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel (A), Šalda – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí A. Jeřábek, Jaroš – J. Svoboda, D. Klouček Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 089 diváků

Liberec - Plzeň 4:1

(stav série 1:0 pro Liberec)

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 4:1. Bílí Tygři mají první bod! Výhru řídil dvougólový Rychlovský

Góly Domácí: 01:59. Rychlovský, 06:16. Filippi, 24:42. Rychlovský, 49:26. A. Najman Hosté: 52:04. Rekonen Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Bulíř (A) – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Houdek, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Skok, Budík, Jaroměřský – Schleiss (C), Holešinský, Rekonen – Suchý, Mertl (A), Blomstrand – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Pour. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Kajínek, Ondráček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Olomouc - Karlovy Vary

Góly Domácí: 00:50. Kusko, 11:41. P. Musil Hosté: Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš – Orsava, P. Musil, J. Káňa (A) – Bambula, Knotek (A), Kusko – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Rutar, Strapáč, Kucsera. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, Rohan – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Rozhodčí Veselý, Šindel – Brejcha, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc

Kometa - Mladá Boleslav