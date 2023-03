Ukaž srdce, hecují se Oceláři. A o Kurovského se hned pokoušel infarkt

Ukaž srdce! S takovým mottem vstoupili třinečtí Oceláři do předkola Generali Česká pojišťovna play off. Proti rozjetému Litvínovu ho ukázali (3:1). Pro mnohé z aktérů však bylo právě srdce hned na úvod série v ohrožení. To když litvínovský Andrej Kudrna dvě minuty před koncem místo vyrovnání trefil tyčku. „Já měl v tu chvíli infarkt,“ neskrýval třinecký útočník Daniel Kurovský, autor vítězné branky. „Normálně se mi srdce zastavilo. Naštěstí se puk odrazil ven.“

Třinečtí Oceláři získali poslední tři mistrovské poháry. V základní části byli o pět příček výš než Litvínov a lepší měli i vzájemnou bilanci. Nicméně v předkole se všeobecně čeká hodně urputný a vyrovnaný boj. Hned první díl to potvrdil.

Šampioni těsnou výhru, kterou teprve tři sekundy před koncem pečetil Martin Růžička trefou do prázdné brány, urvali díky obětavé lopotě. A skvělému brankáři Markovi Mazancovi. Podle zákroků (28) měl sice méně práce než litvínovský Matej Tomek (35), ale řada z nich byla z kategorie nadstandard. Například Petr Straka si mohl hlavu ukroutit, co všechno mu Mazanec kolem brankoviště pochytal.

„Mazi nás podržel, když bylo třeba,“ oddechl si třinecký obránce Martin Marinčin. „Drží nás celou sezonu, takže víme, že se na něj můžeme spolehnout. Věříme, že to tak bude fungovat i dál.“ Slovenský bek byl pro změnu lídrem ocelářské defenzivy. V oslabeních odehrál tři minuty a 14 sekund. Na ledě byl i v 53. minutě za stavu 2:1, kdy měli Litvínovští dvě početní výhody za sebou a 20 sekund proti třem. Neproměnili. Zde se lámal první duel.

„Tam do toho šli all in, jak se říká,“ přitakal Marinčin. „Nebylo to snadné, ale ukázali jsme srdce a jsme velmi rádi, že se nám podařilo vyhrát. Litvínov měl v posledních zápasech dobrou formu, čekali jsme těžký zápas. Jsme rádi, že jsme to zvládli a pokorně jdeme dál.“

Klíčové pro Oceláře v rozjezdu předkola bylo i to, že se jim gólově chytila třetí a čtvrtá formace. Dva nejproduktivnější hráče základní části – Martina Růžičku a Marka Daňa si Litvínovští hlídali pečlivě. I v přesilovkách. Právě podpora a hloubka sestavy Třinci v sezoně výrazně chyběla. Teď se trefili Vladimír Dravecký a Daniel Kurovský. Bijci ze třetí a čtvrté řady.

„Tohle je důležité, protože první dvě pětky si soupeři hlídají,“ přitakal Daniel Kurovský. „Teď je to i větší šance pro nás, pro třetí a čtvrtou lajnu. Když se nám bude takhle střelecky dařit, budeme pro náš tým jen prospěšnější.“

Třinec - Litvínov: Přesný Romanův bekhend poslal do sítě Kurovský, 2:1 Video se připravuje ...

I Kurovský ovšem chválil především gólmana Mazance. „Vynikající výkon! Pochytal další tři čtyři branky. Jemu patří obrovský dík, hlavně díky němu jsme vyhráli.“ A Kurovského vítězná trefa ve 47. minutě? Zásadní práci odvedl centr Miloš Roman. „Dobře to potáhl a hodil zpátky před branku, mně už pak stačilo jen dobře trefit.“

Pochvalu dostal i zkušený bojovník Vladimír Dravecký. Moc gólů nedává, v sezoně se trefil jen třikrát. Ale například v posledním finále proti Spartě dával dvě branky. V play off ožívá. „Přesně tak, Vlado tu patří k nejstarším lídrům a ví, jak hrát tyto zápasy,“ přikývnul Marinčin. „Bylo to vidět už v minulém play off, kde nám velmi pomohl. Jsem rád, že mu to tam padlo.“

Litvínovští sehráli dobrý zápas, minimálně od prodloužení nebyli daleko. Co je trápilo, byla disciplína. Patrik Demel byl sice vyloučený chybně, Tomáše Marcinka do obličeje zasáhla hůl spoluhráče Martina Růžičky, ale i tak trenéra Karla Mlejnka fauly mrzely. „Zejména druhou třetinu ovlivnila naše nedisciplinovanost. Sice jsme přesilovky ustáli, ale Třinec se dostal do hry. Prohráli jsme, nezbývá nám nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se na další zápas.“

