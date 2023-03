Kudrna o Třinci: Potvrdili jsme si, že se s nimi dá hrát. Šancí jsme měli víc

Hned úvodní duel ukázal, že série může být hodně vyrovnaná a dramatická, souhlasíte?

„Nepřijeli jsme se tady nějak vzdávat. Za žádnou cenu. Chceme jít s pokorou, ale sebevědomě i do dalších zápasů. Potvrdili jsme si, že to můžeme zvládnout. Po druhé třetině to bylo 1:1, sami jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. Šancí jsme měli dost, bohužel oni vstřelili o gól víc.“

Bylo to o vaší střelecké smůle nebo o brankáři Mazancovi, kterých chytal velmi dobře?

„Oba brankáři chytali velmi dobře, i ten náš (Matej Tomek). Tak to v play off bývá. Po druhé třetině remíza, bylo jasné, že jeden gól může rozhodnout. Tentokrát ho dali oni, ale čeká nás nový zápas, půjdeme do toho znova.“

V 53. minutě jste hráli 20 sekund proti třem, měli jste dvě přesilové hry za sebou a nevyužili jste je. Byl to klíčový moment zápasu?

„Jasně, přesilovky jsou od toho, že dostaneme šanci vyrovnat. Něco si k tomu řekneme a budeme se to snažit změnit.“

Na druhou stranu jste byli skvěle připravení na třinecké přesilovky, také jste z nich neinkasovali. Je to plus do dalších zápasů?

„Víme, že to je jeden z klíčových faktorů jejich hry. Potvrzují to celou sezonu i dlouhodobě. Přesilovky mají opravdu výborné, jsme rádi, že jsme je zvládli ubránit.“

Třinec - Litvínov: Sukel přesně vyhrál buly pro skórujícího Kudrnu, 1:1 Video se připravuje ...

Co zlepšit, posunout do druhého duelu?

„Musíme dát o gól víc než soupeř. Důležité bude, abychom byli mimo trestnou lavici. To nám bere síly, někteří vypadnou z tempa. To bude důležité pro celou sérii.“

Byla právě častá oslabení ve druhé třetině příčinou třineckého tlaku? Chvílemi vás vozili jako na kolotoči.

„Byla to pasáž, kterou ovládli i díky přesilovkám. Je to z naší strany nedisciplinovanost, že jim to umožníme. V play off, když jde o všechno, bychom měli být disciplinovanější. A nebýt tolik vylučovaní.“

Před sérií se vám věřilo, šance jsou vyrovnané. Kdy jindy porazit Třinec, když ne letos?

„Jak jsem říkal. Sami jsme si potvrdili, že se s nimi dá hrát. Že to opravdu bylo o jednom gólu, který teď dali oni. Budeme se snažit odvézt alespoň jedno vítězství.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE