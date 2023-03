Čaroděj Furch okradl Boleslav. Vytáhl zákrok snů, ocenili ho i soupeři

Který Dominik? Hašek? Ne, Furch. Ale vyjde to plus minus nastejno. I tento „Dominátor“ je čaroděj. Pro hráče Mladé Boleslavi spíš černokněžník. Někdo, koho fakt nemáte v oblibě. Dva zákroky, které předvedl v poslední půlminutě druhého předkola Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy, spasily Kometu. Ta vede po triumfu 2:1 v sérii 2:0. „Dominik udělal na závěr rozdíl,“ věděl kouč poražených Jiří Kalous.