Šéf sudích Šindler reaguje na Hynka: Akademie k ničemu? Není to pravda

Osm let šéfuje Akademii rozhodčích. Proto bývalého elitního sudího a předsedu komise rozhodčích ČSLH Vladimíra Šindlera nepotěšilo tvrzení generálního ředitele Litvínova Pavla Hynka o tom, že Akademie rozhodčí nevychovává . „Není to pravda. Většina extraligových arbitrů Akademií prošla,“ říká.

„Problém se táhne nějakých dvacet let. Svaz dlouhodobě nevychovává rozhodčí. Byla tu, možná ještě je, nějaká akademie. Ptám se, kolik arbitrů vychovala? Jsem opravdu zvědavý, protože to nevím. Řekl bych, že tak dva. Máme tři top mezinárodní rozhodčí, pak asi pět dobrých ligových. Jinak to ale pískají mladí kluci, kteří se to teprve učí. Jiní rozhodčí nejsou,“ říkal v pátek v rozhovoru pro Sport litvínovský šéf Pavel Hynek.

V sobotu se s odpovědí ozval vedoucí Akademie rozhodčích Vladimír Šindler. „Pan Hynek nemá pravdu. Statistika vychází úplně jinak. Aktuálně máme v extralize 22 rozhodčích, z nichž dvanáct prošlo akademií. Překvapilo mě, že to neví. V září minulého roku zástupci klubů na schůzi APK obdrželi informace pro sezonu, v nichž byly cesty všech rozhodčích včetně fungování Akademie detailně popsány,“ diví se.

Vzdělávání rozhodčích v Česku stále běží. „Aktuálně jedou dva programy pro rozhodčí. Jeden je akademie, druhý pak rozvojový program pro čárové rozhodčí. Jedná se o intenzivní výuku pro ty, kteří mají potenciál, aby dosáhli na nejvyšší metu, kterou je nejvyšší česká soutěž. Zároveň pak mají šanci směřovat na turnaje IIHF. Do programů se dostanou rozhodčí na základě širokého skautingu. Buď chtějí sami začít pískat, nebo oslovujeme hokejisty, kteří ukončili aktivní kariéry. Zářnými příklady toho jsou Jakub Šindel, Lukáš Květoň a Tomáš Micka.“

Akademie funguje od roku 2015. Od roku 2020 funguje program pro čárové rozhodčí. Do nového ročníku extraligy přibyli čtyři noví sudí, z toho tři přes program akademie a programu pro čárové rozhodčí.

Úspěšnost zapracování arbitrů do soutěží přes Akademii přesahuje padesát procent. „Podle mě fungují. Jsou přínosné, jsem o tom naprosto přesvědčený. Kdyby nefungovaly, naše problémy v oblasti rozhodčích by byly mnohem hlubšího charakteru,“ myslí si Šindler.

Vadí mu, že kluby se většinou začínají rozhodčími zabývat až ve chvíli, kdy něco nefunguje. Kdy je nějaký problém. Jinak je neřeší. „Nechci to globalizovat, ale ano, souhlasím. Za nás převažuje bohužel tenhle pohled.“

Pro koho je vůbec Akademie podle dostupných materiálů určena? „Projekt AR je určen pro úzce specializovanou skupinu, u níž jsou fyzické dispozice a intelektuální předpoklady pro výkon funkce rozhodčího ve špičkových soutěžích a s dlouhodobou profesní perspektivou. Hlavním cílem je urychlit proces rozvoje vybraných rozhodčích a kandidátů, kteří mají předpoklady vytvořit ve střednědobém časovém horizontu tým pro řízení extraligy.“