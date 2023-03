Show ve Varech, 10 bodů z 10. Ale zápas má i mínus: rvačka na tribuně

Takovou porci zábavy byste mohli snídat, obědvat i večeřet. Před startem předkola se asi nečekalo, že zrovna tady. Ale zápas Karlových Varů s Olomoucí? Divoká jízda, náramný zážitek. Jiří Černoch posbíral 5 bodů (1+4), Energie vyhrála 7:4, když se vyhrabala z pěkné polízanice. Srovnala na 1:1. Hokejová paráda má ale mínus, emoce se přenesly i do hlediště. „Malér, tam to vůbec nepatří,“ hned pěsti v aréně odsoudil domácí kouč David Bruk.

Spadnout do husté kaše a pak se z ní vylízat? Velký příběh. Takhle vypadal scénář prvního karlovarského vítězství v sérii.

Základní téma: jako domácí tým hrajete skvěle, soupeř moc nestíhá, máte hodně střel.

Zápletka: Dávid Gríger zezadu trefil Jiřího Ondruška a schytal trest do konce zápasu.

Uklidnění: Do konce první třetiny chybí jen 25 sekund. To Karlovy Vary nějak ubrání, pak se uvidí. Za takovou chvíli moc parády soupeř už nestihne.

Divočina: aha, bacha! Olomouc za posledních 15 sekund první třetiny vstřelila dva góly, ten druhý Ondruškův padl přesně se sirénou.

Zápletka II: Ve 25. minutě vede Olomouc 3:1.

Závěr: Karlovarská hala stojí. Tleská, blázní, protože domácí parta výsledek otočila a vyhrála 7:4.

Asi byste před startem předkola nečekali, ale takhle vypadá reklama na play off. Takové zápasy chcete, baví vás.

Energie se o oproti výletu na Hanou dost zlepšila, zrychlila. První útok? Dělový. Petr Koblasa nasázel hattrick, Jiří Černoch posbíral 5 bodů (1+4). „Měli jsme pocit, že soupeře přehráváme, ale prohrávali jsme 1:3. Trenéři nás uklidňovali, ať hrajeme pořád stejně. Nevěšeli jsme hlavy, že nám tam padly smolné góly,“ popisoval náladu ve vítězném táboře Koblasa.

Karlovy Vary - Olomouc: Skvělý pas Černocha využil ke zkompletování hattricku Koblasa, 7:4 Video se připravuje ...

„Vrátili jsme se do série, v Olomouci byl na ledě jeden tým, tam jsme neměli vůbec šanci. Dostali jsme se tedy za stavu 1:3 do ohromného problému, bylo nám ouvej. Ale nadechli jsme se,“ byl spokojený domácí kouč David Bruk.

Logicky, olomoucký trenér Jan Tomajko nechápal, proč jeho soubor vypnul: „V play off nemůžete dostat sedm gólů, to nejde, domácí měli daleko větší nadšení.“ Dobře viděl, že jeho Mora tlačí káru do prudkého kopce: „Vary hrály dobře, měly dobrý pohyb. Ale my v zápase nebyli, nám všude chyběl krok.“

Jenže parádní odpoledne v Karlových Varech má i kaňku. Emoce z ledu, kdy po sobě hráči tvrdě jdou, štěkají na sebe nadávky, přešly i na tribuny. Na ledě na pěsti vyloženě nedošlo, v ochozech ano.

„Bohužel jsem si toho všiml,“ zklamaně vydechl trenér Bruk. „Nevím, jsem starší, mám na to takový názor... Na ledě jsou tvrdé zákroky, emoce, ale měly by zůstat jen tam. V obou zápasech jsem viděl tvrdost, nadšení, chyby. Ale nic zákeřného,“ pokračoval.

Domácí kouč se pak ještě k násilí na tribuně vrátil. Viděli jste, jak se ho téma dotýká. Zarazilo ho, co se dělo: „Je to malér. Chceme na stadionu lidi, rodiny s dětmi, maminky, ne jen silné chlapy. Tohle sem prostě nepatří.“

Pak myšlenku rozvedl, jak je klíčové vnímat, že mezi mantinely jde pořád hlavně o výsledek. Jen sport, nic víc. „Někdy mám otlučený hráče, kolega taky, ale to se mi líbí, pecka. Kluci jsou na to trénovaní a patří to hokeji a k fázi sezony. Ale do hlediště tohle nesmí,“ pravil jasně.

Vedle něj poslouchal Jan Tomajko a jen přidal: „Není co dodat. S Davidem souhlasím.“

Série nabrala obrátky ve všech směrech. Hodně pomůže, když se vášně mimo led uklidní. Ale nebudete se zlobit, když mezi mantinely zůstanou.

Jen možná dostane práci disciplinárka. Rozhodčí přehlédli vystrčený loket Ondřeje Beránka proti Jiřímu Ondruškovi, když ho přilepil na hrazení. Pokud dá Olomouc na zákrok podnět, bude muset Viktor Ujčík posuzovat míru, s jakou klíčový útočník Energie souboj pojal. Za hranou určitě. A trestat, nebo ne? A za kolik? Teď se ukáže, jaký nasadí pro play off metr.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:11. Koblasa, 25:54. Stříteský, 27:18. O. Beránek, 31:22. Hladonik, 44:57. Koblasa, 56:50. Černoch, 58:13. Koblasa Hosté: 19:46. Orsava, 19:59. Ondrušek, 24:41. Kusko, 48:39. Bambula Sestavy Domácí: Lukeš (21. Habal) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Hosté: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Mareš – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zika, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4164 diváků

