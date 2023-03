Debakl? Nebyl důvod k panice, říká Augusta. Pomohl gól Frolíka z ničeho

Bílí Tygři zvedli hlavy, předvedli velký comeback. Do Plzně přijeli na třetí duel předkola play off po výplachu 0:6 ve druhém utkání doma. „Věděli jsme, že se nám zápas nepovedl, ale spíš to bylo všechno o nastavení v našich hlavách. Vyhráli jsme předtím desetkrát v řadě, něco nás k těm vítězstvím dovedlo a to tam prostě nebylo. Tentokrát jsme museli najít cestu, jak zápas otočit. Byl to obrovský boj a jiné to prostě nebude,“ pousmál se útočník Michal Birner, který střelou do prázdné brány uzavřel na konečných 1:3.

Liberec tak dělí od čtvrtfinále ještě jeden krok. Musel však projevit velkou dávku trpělivosti. V první části domácí jasně přestřílel, ale nic z toho. Prohrával gólem při dvojnásobném oslabení, ve 28. minutě ho po ráně Adama Dvořáka spasila tyč. Tygři jen v prostřední třetině hráli šestkrát v početní převaze. Ale vůbec si tím nepomohli a využili vlastně až úplně posledního trestu v zápase, kdy Indiáni v závěru hráli bez brankáře a na ledě jich v jednu chvíli bylo moc. „To je jeden velký problém celé sezony, i když ke konci jsme to malinko zvedli. Ale přesilovkami si nepomáháme, na druhou stranu si dokážeme pomoct jinak,“ pokračoval Birner.

Od začátku však bylo vidět, že se pod Ještědem z vysoké porážky oklepali hned. „Nebylo složité z toho hráče dostat. Věděli, že jsme měli špatné utkání, nejsou hloupí. To předchozí se nám hrubě nepovedlo, ale předtím jsme měli deset vítězství, takže nebyl důvod k panice. Poukázali jsme na pár věcí v krátkém videu den před zápasem, pak už jsme hráče nechali, aby měli čisté hlavy. A viděli jste, jak skvěle zareagovali,“ povídal trenér Patrik Augusta.

Tygry ovšem vzchopila až trefa z 36. minuty po dlouhé přesilovce, během níž hráli 20 sekund v pěti proti třem. Michael Frolík vybojoval puk v pravém rohu, vyrazil k bráně a zavěsil. „Poté, co jsme přestáli tohle oslabení, inkasovali jsme takový gól z ničeho,“ komentoval kouč domácích Petr Kořínek.

Plzeň - Liberec: Puk našlo za brankovou čarou až video! Kohlmann posouvá hosty do vedení, 1:2 Video se připravuje ...

Domácí se na rozhodčí několikrát zlobili, ale tentokrát nebyl důvod. V 50. minutě se po závaru v brankovišti hostující hráči na ledě začali radovat. Ve změti těl zasunul puk bekhendem za čáru liberecký bek Petr Kolmann, mezitím došlo k posunutí branky. Prohlíželo se video, verdikt nakonec zněl, že platí. Takhle padl vítězný gól.

„Byl jsem tam, nemůžu říct, že jsem si stoprocentně myslel, že to byl gól. Ale jak se tam puk dostal, to jsem prostě neviděl. Ale nepřísluší mi to hodnotit, rozhodčí mají všechnu možnou techniku, aby se na to podívali a udělali rozhodnutí,“ řekl Birner.

Někdy je lepší dostat nakládačku, než ztratit zápas těsně. Tohle se stalo Plzni, na konci se o početní výhodu při hře bez gólmana připravila špatným střídáním. „Asi nám to ulehčilo poslední minutu a půl nebo dvě. My jsme taky špatně vystřídali a stálo nás to branku. Jsou to vypjaté situace, ale takové věci se dějí. V únavě, z přemíry snahy. V tuhle chvíli ale začíná další utkání. Každý musí vědět, jak se připravit a já věřím, že jsme natolik velcí profesionálové, že zase budeme nachystaní úplně stejně,“ dodal liberecký útočník.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Hlava, 43:36. Havelka Hosté: 04:01. Voženílek, 24:56. Nestrašil, 48:22. Vrána, 58:36. M. Růžička Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Helt, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký, Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 5 452 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE