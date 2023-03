Trefa po roce! Vrána zařídil postup Ocelářů: Počítám vítězství, ne góly

Leckdo pochyboval. „Litvínov by mohl Třinec hodně potrápit,“ věštili třeba Jakub Voráček s Jakubem Koreisem. Zadarmo to nebylo, ale Oceláři nakonec zvládli postup do čtvrtfinále v nejkratším možném čase. Dlouhé trápení se nekonalo. Zvítězili 3:0 na zápasy, v sobotu na ledě Vervy triumfovali 4:2. Posloužily predikce expertů jako motivace? „Soustředíme se na sebe, tyhle věci nikdo moc nevnímá,“ odmítá kapitán Třince Petr Vrána, autor vítězné postupové trefy.

Stav byl 2:2. Pak ale po křídle našlápl Petr Vrána a nepozorovaně se dostal až před brankáře Šimona Zajíčka, počkal se střelou, puk zatáhl na zadní tyč a v pohodě skóroval. Trefa to byla nakonec vítězná. A postupová!

Vrána, který vynechal drtivou většinu sezony kvůli operaci zápěstí, se z branky radoval poprvé od 7. dubna minulého roku. To se v semifinále play off trefil do sítě Mladé Boleslavi. „Pauza to byla dlouhá,“ odfoukl si. „Kluci odvedli super práci. Až jsem byl překvapený, že jsem mohl jít do branky úplně sám bez kontaktu se soupeřem. Góly ale nepočítám, počítám vítězství. „Bylo mi úplně jedno, že jsem to dal já.“

Vervu přejeli Oceláři v nejkratší možné době. Výsledek 3:0 vypadá jasně, reálný obraz byl však jiný. Všechny zápasy byly o gól – 3:1 (poslední gól do prázdné branky), 5:4 v prodloužení a 4:2 (poslední gól opět do prázdné branky). „Nebylo to vůbec jednoduché, všechny zápasy byly vyrovnané. Hráli výborně, byli velice silní. My v této sezoně procházíme trochu divným obdobím, ale zvládli jsme to. Jdeme dál. Teď máme čas si trochu odpočinout a připravit se na čtvrtfinále. „Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli takhle rychle a můžeme rovnou jet domů,“ přidal Vrána.

Litvínov - Třinec: Vrána se výtečně natlačil až před branku a Oceláři znovu vedou, 2:3 Video se připravuje ...

Podobně mluvil i trenér Slezanů Zdeněk Moták. „Celá série byla maximálně vyrovnaná. Litvínov byl velmi silný soupeř. Musím sklonit velkou poklonu svým hráčům, ale i soupeři, který nás opravdu potrápil. Je skvělé, že jsme vyhráli 3:0, ale každé utkání bylo těžké. V bojovnosti a nasazení jsme ale byli o něco lepší, proto jsme podle mě vyhráli.“

Nepotvrdily se tipy mnohých expertů, kteří větřili šanci na překvapení a možný postup Litvínova. Že by i tohle posloužilo Třinečanům jako motivace, Vrána odmítá. „Soustředíme se na sebe, tyhle věci nikdo moc nevnímá. Všichni víme, že play off je jiná soutěž. Uvidíme, jak to půjde dál a kdo na nás vyjde ve čtvrtfinále. Připravíme se, budeme bojovat stejně jako vždycky.“

Oceláři vyhráli desátou sérii play off v řadě. „Série je to skvělá. Je to ale další rok. Musíme na to navázat, nebude to nic jednoduchého. Máme o jednu sérii v nohách víc, vzalo nám to nějaké síly. O to líp se teď musíme nachystat,“ dodal Vrána.

Litvínovu sezona skončila. „Na prvním místě bych chtěl pogratulovat soupeři. Třinec má nesporné kvality, byli na sérii velmi dobře připravení. Děkuju za celosezónní podporu našim fanouškům. A série? V každém utkání nám něco chybělo. Až ve třetím zápase jsme dali gól ve hře pět na pět. Štěstí ale přeje připravený, soupeř připravený byl. Naše mladé mužstvo ale dělalo maximum. Mrzí nás, že jsme si nezapsali aspoň jednu vítěznou čárku,“ uzavřel ročník hodnocením trenér Karel Mlejnek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Hlava, 43:36. Havelka Hosté: 04:01. Voženílek, 24:56. Nestrašil, 48:22. Vrána, 58:36. M. Růžička Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Helt, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký, Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 5 452 diváků

