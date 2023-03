Bohém Lintuniemi: Jako hrdina se necítím. Emoce fanoušků mi pomáhají

Postaral se o oba boleslavské góly. Finský obránce Alex Lintuniemi zařídil výhru Bruslařů ve třetím předkole Generali Česká play off nad Kometou 2:1. Nejdřív jeho střela šťastně skončila po teči Radka Kučeříka mezi Furchovými betony. I druhá trefa byla zřejmě tečovaná a je možné, že autorství gólu se ještě dodatečně změní na Davida Šťastného. „Jestli ho chce, může ho mít. Mně je to jedno,“ usmíval se při rozhovoru velký fanoušek Juventusu.

Cítíte se jako hrdina zápasu?

„To označení se mi nelíbí, necítím se tak. Je hezké pomoct týmu, ale je jedno, kdo se prosadí. Myslím, že dnes je každý hrdina.“

Jak jste si zápas užil? Bylo tam hodně emocí…

„Jo, bylo jich hodně. Vztek, radost… Bylo to s emocemi nahoru a dolů. Ale byl to úžasný zápas se skvělou atmosférou od fanoušků. Myslím, že jsme od začátku hráli dobře. S naším výkonem jsem velmi spokojený. Zítra to musíme zopakovat.“

Jak probíhala vaše příprava na třetí zápas, když jste prohráli oba zápasy v Brně?

„Pořád stejně, jako vždy. Ráno jsme měli jen rychlou poradu a to bylo vše. Nedělo se nic neobvyklého, stejné jako vždy.“

Otevřel jste skóre zápasu, ale byla to šťastná trefa, že?

„Musím říct, že jo. Trefila obránce (Radka Kučeříka) a odrazila se od jeho hokejky, ale hezky to prošlo.“

Mladá Boleslav - Kometa: Domácí přesilovku využil ranou od modré Lintuniemi, 1:0 Video se připravuje ...

I vaše střela při druhém gólu zřejmě lehce změnila směr. Bavil jste se spoluhráči, zda ho někdo netečoval?

„Myslím, že Šťáva (David Šťastný) se snažil ozvat, že to tečoval. Jestli ho chce, může ho mít. Mně je to jedno.“ (usměje se)

Dřív jste párkrát po vstřelené brance předvedl oslavu à la Cristiano Ronaldo. Proč nepřišla teď?

(usměje se) „Nedělám to vždy. Už není v Juventusu, což je můj tým. Raději teď dělám něco jiného.“

Co jste říkal na konflikt fanoušků na tribuně během druhé třetiny?

„Pro mě je normální, že fanoušci jsou vášniví, takže mi to nevadí. Ve skutečnosti mi to pomáhá, když jsou fanoušci plní emocí. Vidíte, že i oni ze sebe dostávají emoce, takže i vy jste emotivnější. Myslím, že mi to pomáhá a hraju pak lépe.“

Na ledě také skončilo i nějaké pivo…

„Ano, není moc příjemné být pocákaný pivem, ale co se dá dělat. Je to tak, jak to je.“ (usměje se)

Co očekáváte od nedělního čtvrtého zápasu?

„Myslím, že to bude opět těžká bitva, stejná jako dosavadní tři zápasy. Všechny byly opravdu těžké, hrálo se v rychlosti. Takže doufám, že v neděli to bude stejné.“

Jak si užíváte celou sérii proti Kometě?

„Určitě si ji moc užívám. Kometa má skvělý tým, hraje velmi dobře. Oba týmy mají skvělé fanoušky, tady i tam byla skvělá atmosféra.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:39. Lintuniemi, 32:55. Lintuniemi Hosté: 27:24. Strömberg Sestavy Domácí: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Malát, O. Najman (A), Šmerha – J. Stránský (C), Bičevskis, Kel. Klíma. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Zaťovič (C), Holík, Horký – Zbořil, Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Zembol, Koblížek – Ondráček. Rozhodčí Úlehla, Kika – Svoboda, Axman Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3922 diváků