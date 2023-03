Stříteský: Chvíli nás to bude s**t. Fanoušci na někoho vytváří tlak...

Sezonu začal v Mladé Boleslavi a končil v Karlových Varech. Oba týmy už mají po předkole play off padla. „Chvíli nás to bude s*át,“ přiznal zkušený obránce Matěj Stříteský, majitel více než sedmi stovek extraligových startů. Na další si bude muset počkat půl roku...

Co byl hlavní faktor vaší třetí porážky v sérii?

„Nedali jsme branky.“

A Jakub Orsava? Bylo těžké ho hlídat?

„Neřekl bych, že těžký. Oni mají systém hry založený na ohromně poctivé práci. Vyšly jim přesilovky, signál po buly. Klobouk dolů před Orsavou za tři body. Olomouc má v první lajně hodně šikovné útočníky, zbytek – nechci je shazovat – jsou spíš poctiví pracanti. Orsi byl vždycky bodový hráč, umí si prostor najít. Proti nám to potvrdil.“

Na vašem obličeji je vidět, že série bolela, že?

„To je to, proč lidi chodí na hokej a proč ho celou sezonu hrajeme. Emoce musí jít naplno ven, bohužel to nevyšlo. V play off se hraje nadoraz každý zápas. Jestli tam byla nějaká bitka, to k tomu patří.“

Po druhé třetině byly z vaší šatny slyšet hlasité pokyny, chtěli jste duel zvrátit. A nepovedlo se.

„Je to obrovské zklamání, protože 52 kol makáte, dřete přes léto a pak máte po čtyřech zápasech po sezoně. Je to čerstvé, chvíli nás to bude srát.“

Co o sérii rozhodlo?

„Asi věci, ke kterým se nemůžu vyjadřovat... I to, že za stavu 2:0 jsme do vítězného konce nedotáhli náš nedělní domácí zápas. Vracelo by se nám do Olomouce daleko jednodušeji, kdybychom vezli vedení v sérii 2:1. Všichni ví, že hrát v Olomouci je prostě těžký. Stejně jako u nás. Tam nás fanoušci taky hnali, chtěl bych jim poděkovat. U nich to samé. Lidé vás ženou, je to znát. Vyvíjejí tlak na hostující tým i na někoho jiného... A byli bohužel gólovější než my.“

Nedoplatili jste i na nedisciplinovanost? Dlapův pětiminutový trest vaše naděje zazdil.

„Myslím, že už to nic neřešilo. Když se podíváte na vývoj třetí třetiny, asi jsme tam neměli ani střelu na bránu. Zbývalo nějakých devět minut do konce, za toho stavu (0:2) už to bylo buď anebo. Na jednu stranu možná zazdil, ale i ve čtyřech jsme se snažili tlačit za gólem. Akorát se bez něj nedá vyhrát. Olomouc hraje extrémně obětavě, má dva výborné vyrovnané gólmany. Lukymu (Janu Lukášovi) to sice u nás nevyšlo, dostali sedmičku, ale jsou výborní. Ostatní kluci brankářům strašně moc pomáhají – a to je znát.“

Možná byla Mora i zkušenější, souhlasíte?

„Asi jo, vzhledem k věkovému průměru obou týmů. Jestli se nemýlím, Olomouc přes předkolo v posledních letech prochází celkem standardně i přes jiné týmy, pokud se tedy čtvrtfinále neúčastní rovnou. Hrají organizovaně v obranném pásmu, strašně špatně se nám přesně přecházelo i s pukem na hokejkách.“

Jaká byla vaše sezona?

„Tenhle ročník byl extrémně vyrovnanej, rozhodovalo se o všem až do posledního zápasu. To je pro nás hráče i pro lidi super, protože furt je o co hrát. Daleko zajímavější než boj o první místo byl boj o spodek. Já osobně jsem sezonu začal v Boleslavi, pak jsem přestoupil do Varů. Jsem za to rád, protože tam byl ohromný rozdíl v minutách, co jsem na ledě dostal. Odlišná byla i role. Na jednu stranu mě mrzí, že končíme. Ale kdyby nám někdo řekl před sezonou, že skončíme v předkole, asi bychom za to byli rádi.“

Energie zažila změny v managementu, bylo to trochu turbulentní období, nebo to na kabinu nedoléhalo?

„Nevím, v té době jsem tam nebyl. A když, tak se to dělo nahoře. Nás hráčů se tyhle věci moc netýkají, my jsme tam od toho, abychom hráli hokej. Jestli tam přijde ten a za dva dny je tam někdo jiný, to jde to mimo nás.“

Každopádně je asi pozitivní, že většina kádru Energie zůstane i v příští sezoně, viďte?

„Určitě. Je to lepší než zasahovat do týmu a přivádět třeba deset nových hráčů. Bývá to trochu vabank. Nevíte, jestli zapadnou charakterově, jestli jim sedne systém nebo role. Je lepší být pohromadě.“