Dál než na první duel nekoukám. Úkol? Najít recept na Furcha, říká Stezka

Po bodově rekordní základní části dnes Vítkovice vstupují do čtvrtfinále Generali ČP play off extraligy jako druhý nejlepší tým základní části. Silné řeči a sebevědomé hlášky od nich před bitvou s Kometou Brno neuslyšíte. „Hokej je nevyzpytatelná hra, mluvit o favoritovi nebo o černém koni rozhodně nikdo z nás nechce,“ má jasno brankář Aleš Stezka.

Prakticky v každém play off jsou výkony brankářů klíčové. Vítkovický Aleš Stezka se v sezoně blýskl i v reprezentačním dresu, Dominik Furch z Komety se v závěru základní části rozchytal a nejlepší statistiky měl i v předkole. „Jo, chytal dobře,“ uznale přikývl hlavou Stezka. „Hlavně ty dva zápasy doma proti Boleslavi, tam Kometu hodně podržel.“

Sledoval jste Furcha v předkole?

„Ano, koukal jsem na to, šikovný kluk a šikovný gólman. Celý rok to svými výsledky jenom potvrzuje. Pro nás bude velký úkol najít na něj recept, aby se nám ho dařilo překonávat. Sledoval jsem ale i další zápasy, zajímalo mě, koho dostaneme. Takže jsem to sledoval pečlivě.“

Co tedy říkáte na soupeře pro čtvrtfinále – Kometu?

„Asi začnu tím, že to bude zajímavá série. Člověk si nemůže vybírat. A tím, že chceme dojít co nejdál, musíme porazit každého. Kometa bude samozřejmě těžký soupeř, každý vidí, že hraje dobře. Tak se snažíme připravit co nejlíp, ať do toho můžeme pořádně vlítnout.“

Když se podíváte na soupisku Komety, na které hráče se budete speciálně chystat?

„Já zase nemám úplně rád to takhle brát až do detailu, protože v zápase daný hráč taky nemá úplně tolik času nad zakončením přemýšlet. Pár kluků znám nebo vím, co dělají, ale úplně se k tomu upínat nechci. Můj úkol je góly nedostávat, co nejvíc chytit. Každý má svoji roli a věřím, že uděláme maximum, abychom Kometu porazili.“

Poradí s něčím Peter Mueller, který v Brně čtyři roky hrál?

„On tam sice pár let odehrál, ale taky se tam trošku změnili hráči i trenéři. A tohle je navíc otázka spíš na trenéry než na nás. A kór na mě – na gólmana. (usměje se) Nevím, možná si k tomu společně sednou a řeknou si. Tohle jde ale mimo mě, já jsem gólman.“

Prozradíte Muellerovu první reakci v kabině, když jste řešili, že půjdete zrovna na Kometu?

(usměje se) „Když Peter přišel ve středu ráno do kabiny, tak já akorát odcházel za vámi na rozhovor, takže jsem ho ani pořádně nezastihl. Čili nevím, jaká byla jeho první reakce.“

Po základní části jste byli druzí, vyhnuli jste se předkolu a měli dva týdny volno. Co bude víc? Odpočinek a regenerace, nebo rozehranost z předkola?

„Tak to se asi uvidí, až to začne a jak rozjedeme první zápas. Věřím tomu, že my jsme volno využili na přípravu velmi dobře. Snažili jsme se fakt nachystat. Abychom byli herně i fyzicky připravení, aby pauza nebyla znát a také naše herní kondice byla v pořádku.“

V rozjezdu minulého play off vás zle rozbila viróza a horečky, byl jste mezi nemocnými hráči. Dával jste si teď větší pozor, když se klíčové boje blíží?

„Už i na konci základní části jsem se snažil držet a hlídat se. Když to řeknu na rovinu za sebe, tak jsme poslední týden nechali malýho doma, aby ze školky něco nepřitáhl. Fakt jsme to nechtěli podcenit, ať jsme opravdu ready na play off.“

Sérii budete začínat doma. Vnímáte to jako výhodu?

„To je samozřejmé. Naši fanoušci nás celou sezonu podporují, chodí hodně lidí. Měli jsme třetí nejvyšší návštěvnost v extralize. To je paráda, pro nás jsou fanoušci jako další hráč na ledě. Určitě je super, že můžeme začínat před našimi fanoušky.“

V základní části byly Vítkovice brány za překvapení. Budou teď pro změnu patřit mezi spolufavority?

„Neřekl bych. Takové věci ani neřešíme a nechceme řešit, protože hokej je nevyzpytatelná hra. Mluvit o favoritovi nebo o černým koni nikdo z nás nechce.“

Vnímáte play off svým způsobem i jako boj o mistrovství světa?

„Tak takhle daleko vůbec nekoukám. Vůbec ne. To je strašně daleko. Vždyť já ani nechci koukat na to, co bude ve druhém zápase. Fakt se soustředím jenom na to, co bude v pátek. Co bude potom, se uvidí. Oči a hlavu máme všichni nastavené jenom na první zápas. K němu směřujeme celé dva týdny. Teprve pak přijde další, pěkně krok za krokem.“

