ONLINE: Pardubice - Olomouc 3:1. Zohorna využil odrazu od Konráda

Cesta za útokem na Masarykův pohár již začíná také pro vítěze základní části. Hokejisté Pardubic se pouští do prvního zápasu Generali Česká play off. Ve čtvrtfinále nastupují proti Olomouci, která si mezi nejlepších osm týmů prorazila cestu v předkole. Mužstvo kouče Radima Rulíka má po závěru dlouhodobé části sezony před svými fanoušky co napravovat, prohrálo čtyřikrát v řadě. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.