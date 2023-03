VIDEO: Pardubice - Olomouc 2:0. Góly v poslední minutě! Rozhodl Čerešňák

Drama až do konce! Po úvodním vítězství 5:1 ve čtvrtfinále Tipsport extraligy Pardubice v odvetě na domácím ledě nepředvedly proti Olomouci žádnou krasojízdu. Hanáky v utkání držel skvělý Jan Lukáš, díra v ledové ploše navíc přinesla nečekané přerušení. Východočeši se nemohli dostat do výraznějšího tlaku, ale v poslední minutě tvrdou ranou přece jen přiklonil osud na jejich stranu Peter Čerešňák. Slovenský zadák přitom o několik minut dříve narazil v jasné šanci na gólmana Lukáše. Rozhodl 20 sekund před koncem, do prázdné klece pečetil výhru další zadák Tomáš Dvořák. Sledujte VIDEA nejzajímavějších okamžiků.