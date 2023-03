VIDEO: Sparta - Třinec 3:2. Skvělý start Pražanů, pak boj. Rozhodl Kousal

Sparta vstoupila do play off vítězně. V prvním domácím utkání čtvrtfinále proti Třinci měla skvělý start, po dvou třetinách vedla 3:0, nakonec ale z toho byl boj až do poslední minuty. Oceláři totiž zásluhou Martina Růžičky a Tomáše Marcinka snížili na rozdíl jediné branky, vyrovnat se jim už ale nepodařilo. Rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě Pavel Kousal. Série pokračuje druhým zápasem v pondělí (19:00).

Úvodní minuty reprízy loňského finále, v němž Slezané završili zlatý hattrick, sice velmi rychle ubíhaly, ale hrálo se oboustranně velmi opatrně a bez sebemenšího náznaku šancí. V šesté minutě zkoušel Vauhkonen z nulového úhlu zakončit o beton hostujícího gólmana Mazance, ten si však celou situaci pohlídal.

Němečkovu ránu kryl Mazanec, ale zvýšená aktivita se domácím přesto brzy vyplatila. Mazancův pokus o rozehrávku za brankou dokázal zastavit Gustaf Thorell, záhy našel Safina a Sparta vedla. Zanedlouho navíc fauloval Adámek a poté, co neuspěl v oslabení Nestrašil, našel Tomášek dokonale přesnou střílenou nahrávkou Vauhkonena, jemuž stačilo nastavit čepel a usměrnit puk do odkryté branky. V 18. minutě mohl snížit z dorážky do prázdné branky Kurovský, ale byl faulovaný a poskakující puk nezasáhl.

Brzy po začátku druhé části zkusil po vyhraném buly štěstí ranou od modré čáry Moravčík a bezmocného Mazance zachránila levá tyčka. Ve 26. minutě jásali Pražané potřetí, když z kruhu zavěsil přesnou ranou Kousal. Krátce po polovině zápasu se dostal do sóla proti Kovářovi Růžička, opora domácích však jeho úmysl skvěle přečetla.

Jen krátce na to vyřešil Kovář i nepříjemný závar ve svém brankovišti. Na druhé straně mohli zvýšit Horák a dorážející Kempný. V dobré pozici netrefil přesně Vitouch. Kaňákův pokus schoval pozorný Kovář do lapačky. A když Buchtele po přečíslení dvou na jednoho zakončil po Kousalově nahrávce zblízka vedle, stav 3:0 zůstal i do druhé přestávky.

Zápletka přišla ve 44. minutě, kdy odemkl v početní výhodě Kovářem střeženou branku kanonýr Růžička. Brzy poté navíc musel na trestnou lavici Jandus a Třinečtí nebyli daleko od kontaktního gólu. Pak však sami hasili náznak nebezpečí faulem při Sobotkově šanci a pokračovalo se ve čtyřech na obou stranách.

V 52. minutě, kdy už byly oba celky v plném počtu, jel sám na Kováře Nestrašil, strážce domácí branky však ustál i tento minisouboj a uhájil dvoubrankový náskok. Na druhé straně neuspěli v přečíslení dvou na jednoho Forman s Řepíkem a Pražany to po chvilce muselo mrzet o to víc, když se z dorážky prosadil Marcinko. Sparťané očividně znervózněli, ale první bod v sérii nakonec i přes další šance a power play hostů uhájili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:29. Safin, 14:23. Vauhkonen, 25:13. P. Kousal Hosté: 43:15. M. Růžička, 53:37. Marcinko Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Hribik, Pilný – Brejcha, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 13 250 diváků

Klíčové momenty zápasu:

