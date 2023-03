ONLINE: Třinec - Sparta. Pražané hrají bez potrestaného Formana

Michal Moravčík nahazuje puk do útočného pásma • ČTK / Ožana Jaroslav

Do sestavy Sparty se pro třetí čtvrtfinálový duel vrátil útočník Erik Thorell • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinecký bek Marian Adámek se pustil do potyčky s Janem Buchtelem • ČTK / Ožana Jaroslav

Repríza loňského finále pokračuje čtvrtou bitvou. Hokejisté Sparty se ve třetím duelu čtvrtfinále proti Třinci dostali znovu do vedení v sérii, pro páteční zápas však přišli o jednu z opor v podobě Miroslava Formana. Zkušený útočník byl za nesportovní úder hokejkou mezi nohy disciplinární komisí potrestán stopkou. Pražané se ovšem v případě druhé výhry na hřišti Ocelářů mohou přiblížit k postupu do semifinále. Uspěje výběr kouče Miloslava Hořavy, nebo se zajímavá série vrátí do Prahy za stavu 2:2? ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.