Vítkovická nula v přesilovce: propad v play off a čekání na gól Kometě

Disciplína a přesilovky – dvě nejpoužívanější slova v kabině Vítkovic i Komety před pátým čtvrtfinále Generali ČP play off. Za nerozhodného stavu 2:2 se hraje v sobotu v Ostravě od 17 hodin. S emocemi naskakují fauly, Lukáš Kovář z Vítkovic a Rhett Holland dostali dodatečnou stopku na dva zápasy. Pokud chtějí Ostravané Kometu složit, musí zabrat v přesilovkách. Nevyužili zatím jedinou. V základní části to přitom byla jedna z klíčových zbraní týmu Miloše Holaně.

Devět přesilovek, žádná využitá. Vítkovičtí za čtyři dosavadní zápasy proti Kometě odehráli v početní převaze 12 minut a 9 sekund. V posledním duelu dokonce celé dvě minuty proti třem. Gól žádný. Peter Mueller, Dominik Lakatoš, Peter Krieger nebo Roberts Bukarts, který ovšem odehrál jen dva zápasy, zůstávají v přesilovkách na nule. Kometa na tom není o mnoho lépe, ale jeden vítězný gól už si právě v početní výhodě připsala.

Rozklíčovat, co bylo hlavní náplní přípravy pro sobotní duel, není tak složité. Ostravané se během tréninků na ledě i na poradách zaměřili na přesilovky.

„Pět na tři by se rozhodně mělo dávat, ale ne vždy se to podaří,“ přitakal obránce Juraj Mikuš. „Je třeba se na to podívat, poučit se a vymyslet možná něco nového, zkusit něco jiného. Abychom si gólem v přesilovce konečně pomohli.“

V rozkreslování situací i herním nácviku trenérům situaci ztížila absence Robertse Bukartse. Lotyšský útočník byl v základní části společně s Dominikem Lakatošem (8+13) nejpilnějším sběračem bodů v přesilovkách (6+13). Umí přesně vystřelit, překvapivě rozehrát. V Brně chyběl.

„Není to ani tak o soupeřově obraně, hraje de facto stejně,“ přemítal Dominik Lakatoš. „Je to spíš o tom, že my jsme střely, nebo přípravu na ně, nedali tak, jak bychom měli.“

V základní části přitom byli Ostravané v přesilovkách úderní. Po letech, dalo by se říct. „Konečně máme hráče do přesilovky,“ oceňoval i bývalý vítkovický a reprezentační trenér Vladimír Vůjtek starší. „Nejenom útočníky, co se umí trefit. Ale i konstruktivní obránce.“

Vítkovická úspěšnost byla v dlouhodobé části 22,22 %. Třetí nejlepší v lize. Výš byla jen Kometa (27,52 %) a Třinec (27,27 %). V play off jsou Ostravané za čtyři zápasy na nule. Oslabení, stejně jako v základní části, zvládají výborně. Nicméně jejich frekvence roste a síly na útok chybí.

„Zase jsme měli spoustu vyloučených, zbytečně vyloučených,“ upozorňoval trenér Miloš Holaň. „Musíme dávat opravdu velký pozor a doma to nezopakovat. Každý zápas série má nasazení a šťávu. Hráči jdou nadoraz, je to play off boj.“

Vítkovičtí zatím měli osmnáct menších trestů, Kometa třináct. Po pěti minutách za bitky dostali Patrik Koch a Lukáš Kovář, oba se pustili do křížku s Kristiánem Pospíšilem. Dodatečnou stopku na dva zápasy od disciplinární komise inkasovali Lukáš Kovář a Rhett Holland.

Kovář za faul kolenem, Hollan za sekání. Šéf disciplinárky na základě podnětu klubů prošetřoval i zákroky Petera Kriegera z Vítkovic, Radka Kučeříka, Luboše Horkého a Kristiána Pospíšila z Komety. Ty ale netrestal.

„Častá vyloučení jsou špatně především v tom, že hráči, kteří chodí na oslabení, rychle přicházejí o síly. Ty mohou chybět,“ připomněl obránce Mikuš. „Navíc to soupeře dostává na koně. V momentě, kdy potřebujete tlačit a hrát v plném počtu, tak se ve čtyřech musíte bránit. Fauly jsou nešťastné, musíme si na ně prostě dát větší pozor.“

