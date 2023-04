ONLINE: Pardubice - Třinec. Dynamo chce přidat i druhou domácí výhru

Do branky Ondřeje Kacetla uklízí puk Lukáš Radil • Michal Beránek / Sport

Touží navázat na skvělý start do série. Hokejisté Pardubic na úvod semifinále Generali Česká play off přehráli úřadující mistry z Třince a po výhře 4:2 před vyprodanou halou chtějí na domácím ledě přidat ještě druhé vítězství. Oceláři se ale bezpochyby jen tak nenechají rozhodit nepovedeným vstupem do boje o finále a pokusí se vrátit domů za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.