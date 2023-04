VIDEO: Pardubice - Třinec 0:3. Mistři srovnali sérii, Sedlák a spol. bez bodu

Boj o finále se vyrovnává! Třinečtí hokejisté se ve druhém zápase semifinále Generali Česká play off mocně vrátili do série výhrou 3:0 na hřišti Pardubic a domů se vracejí za stavu 1:1 na zápasy. Úřadující mistři tentokrát dokázali s přispěním brankáře Ondřeje Kacetla (12. nula v play off) vymazat východočeské komando kolem tahouna Lukáše Sedláka a nebezpečně útočit. Mezi úspěšné střelce se zapsali bek Lukáš Kaňák a útočníci Andrej Nestrašil a Aron Chmielewski. Dynamo ve třetí třetině dorazily inkasovaný třetí gól po ubráněném oslabení a následně neuznaná trefa Adama Musila.