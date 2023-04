ONLINE: Vítkovice - Hradec 0:0. 70 minut bez gólu, rozhodne prodloužení

Druhý boj o postup do finále startuje. Vítkovičtí hokejisté hrající po 12 letech v semifinále play off nastupují do prvního duelu proti Hradci Králové. Parta kolem kapitána Dominika Lakatoše touží udělat první úspěšný krok. Východočeši se budou muset minimálně na úvod série obejít bez útočníka Kevina Klímy, který chybí kvůli zdravotním potížím a podezření na salmonelu. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.