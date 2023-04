Nájezdy? Fér, mohli jsme hrát do půlnoci. Nebo i do rána, říká Fridrich

Nájezdovou loterii v úvodním semifinále Generali ČP play off extraligy Vítkovičtí prohráli. Brankáře Matěje Machovského, klíčového muže Mountfieldu HK, v nich po bezbrankovém duelu i prodloužení překonali pouze Peter Mueller a Petr Fridrich. Jakub Kotala a Roberts Bukarts neuspěli, zatímco Hradečtí byli stoprocentní. Skórovali Aleš Jergl, Ethan Werek, Graeme McCormack i Oliver Okuliar. Zajistili tím svému klubu vítězství 1:0, i stejné vedení v sérii. Ve středu se v Ostravě hraje znovu (17.30). „Nic se neděje, zregenerujeme a připravíme se, ať to srovnáme,“ glosoval vítkovický útočník Petr Fridrich.

Nájezdy většina hráčů v play off nemusí, radši by hráli do rozhodnutí. Jak je vnímáte vy?

„Abychom tady zase hráli do půlnoci? Nevím, po dvaceti minutách prodloužení je to férové, i když je to v nájezdu možná větší náhoda, než ve hře. Na druhou stranu, i ve hře to taky, minimálně dneska, může být kolikrát o jedné střele, nebo nějaké dorážce, zblokovaném puku.“

Ze hry nepadl žádný gól, nebýt nájezdů, hrálo by se do rána?

„Jo, bylo to celkově defenzivní. Oba jsme si to hlídali, nechtěli jsme hrát nějaký otevřený zápas, šancí moc nebylo na obou stranách. Mohlo to tam spadnout na obě strany, byl to vyrovnaný zápas. Nesypeme se z toho, soustředíme se dál.“

Co jste před nájezdy prožíval?

„Soustředil jsem se od doby, co jsem věděl, že pojedu. Přehrával jsem si možnosti, snažil jsem se to moc neřešit. Je to stejný nájezd jako v sezoně, jako na tréninku. S tím jsem tam šel. A bral jsem to tak.“

Není zvláštní, že za osmdesát minut mají gólmani všechny střely a v nájezdech se trefí šest střelců z osmi?

„Někdy to tak je. Občas je to o štěstí, i o hlavě. Někdy nepadne gól z patnácti nájezdů, to už jsme v této sezoně taky měli. Střelci teď byli šťastnější.“

Vítkovice - Mountfield HK: Trápení střelců pokračuje! Kotalovi utekl při úvodním nájezdu puk Video se připravuje ...

Váš gólman měl ze hry 49 zákroků, co vám to říká?

„Čtyřicet devět? Je to dost. Ale myslím, že to byla i tak hra obran. My se ji snažíme hrát tak, že se snažíme eliminovat šance z nebezpečných prostor. Těch extrémně hodně nebylo, jsou to puky, které chodí z větší dálky. A v tomto víme, že se na Aleše můžeme spolehnout.“

Jak jste se herně cítili po pauze?

„Začátek nebyl ideální, po dnech bez zápasu je to zase jiné. Postupně jsme se do toho dostávali, byl to vyrovnaný zápas.“

Hradec je bruslivější a rychlejší než Kometa ve čtvrtfinále, je v tom velký rozdíl?

„V rychlosti rozdíl bude. Mají rychlejší styl hry, lítají více za pukem, rychle hru otáčí. Připravovali jsme se, ale museli jsme si i trochu zvyknout. Ale nemyslím si, že to je něco, s čím bychom si neměli poradit.“

Otevře se to ve druhém duelu víc, nebo to znovu bude hlavně hra obran?

„To se uvidí. Zápas si vyhodnotíme, připravíme taktiku a budeme hrát, jak nejlépe umíme.“

