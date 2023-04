ANALÝZA: Jak Třinec zrušil dominanci Dynama. Vymazal střely, ucpal modrou

I takový pocit jste mohli nabýt z Pardubic ve druhém utkání. A opět to jde ruku v ruce s defenzivní prací Ocelářů. Dynamo ve vítězném utkání zapsalo ve hře v plném počtu hráčů 24 úspěšných vstupů do ofenzivního pásma, k tomu 37 nahození.

Ofenziva Třince se příliš nezměnila

Opticky by se mohlo zdát, že Oceláři měli ve druhém duelu více šancí než v prvním, ovšem nebylo tomu tak. Data potvrzují, že do útoku si Třinec vedl v obou duelech podobně.

50 a 41 střeleckých pokusů ve všech herních situacích. 8 a 9 střeleckých pokusů ze slotu při hře pět proti pěti. 24 a 19 přihrávek na střelu v plném počtu hráčů. A jak už bylo zmíněno, 2,22 a 2,33 očekávaných gólů. Minimální rozdíly.

Nejzásadnější změny nastaly v bránění Třince a důrazu Pardubic. Oceláři se ve druhém zápase rozhodli k pasivnější defenzívě, více zahušťovali prostor okolo své modré čáry před útoky Pardubic a zafungovalo to. Nutili Dynamo k nahozeným pukům, omezili jejich kontrolované vstupy.

A když už se Pardubice dostaly k puku v pásmu Třince, Oceláři výborně zavírali prostor ve slotu před Kacetlem a nutili soupeře ke střelám tzv. z bufetu.

Což jde ruku v ruce s tím, že Dynamo se nedostávalo ke Kacetlovi tak často jako v prvním utkání. Nemohlo se mu dostat pod kůži, rozptýlit ho. A to je přesně to, co brankáři Třince vyhovuje. Kacetl to potvrdil čistým kontem a Třinec si pohodlně dokráčel pro první výhru v sérii.