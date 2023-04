Disciplinárka pardubického Musila trestat nebude. Sestřelení Daňa prošlo

Pardubický obránce David Musil může naskočit do třetího semifinále Generali ČP play off extraligy ve čtvrtek v Třinci (17). Viktor Ujčík, šéf Disciplinární komise, řízného beka dodatečně netrestal za ostrý zákrok na útočníka Marka Daňa.

Musil sestřelil Daňa v závěru druhé třetiny ve druhém semifinále, které Oceláři v Pardubicích vyhráli 3:0. Slovenský útočník dostal ramenem do hlavy a po pádu na led se těžce sbíral, byl pořádně otřesený. Rozhodčí Jan Jaroš a Robin Šír potrestali Davida Musila za nedovolené bránění dvěma minutami.

Zástupci třineckého klubu dodatečně žádali Musilovo potrestání. Viktor Ujčík ovšem další řízení po jejich podnětu zastavil.

„Čekal jsem na puk od Havrana (Petra Vrány) ve středním pásmu, jakmile jsem se otočil, puk byl v útočném a najednou byl Fery (David Musil) přede mnou se svým ramenem,“ popisoval střet Marko Daňo. „Dostal jsem to na hlavu, naštěstí jsem v pořádku. Fery je tvrdý hráč, je třeba na to dávat pozor. Byl to faul, nevyužili jsme sice přesilovku, ale nakoplo nás to k tomu, že jsme si ve třetí třetině náskok pohlídali a třetím gólem vypracovali větší náskok. Pak už jsme to ubojovali a dotáhli do konce.“

