Lakatoš: Sudí u videa? Nic na to neříkám a nijak jsem to nevnímal...

U videa se přezkoumávala nejen vaše trefa, ale i dvě Mountfieldu. Co na to říkáte?

„Nic.“

Ale nějak jste to asi vnímal...

„Nijak jsem to nevnímal a nechci odpovídat na tyhle otázky. Nepotřebuju přijít o peníze.“

Jak se s přestávkami vyrovnává psychika?

„Hlavu musíte mít nastavenou celou zápas, a je jedno, jestli čekáte na přezkoumání pět nebo dvacet minut. Už je to semifinále, rozhodují maličkosti.“

Máte radost aspoň z gólu po měsíční pauze?

„Ne, vyměnil bych ho za výhru. Bohužel je to 0:2, pojedeme do Hradce bojovat. Hned v prvním zápase tam stoprocentně necháme všechno. Budeme věřit, že tam urveme oba zápasy. I dnes se ukázalo, že jsme nebyli horším soupeřem. Hradec byl šťastnější.“

I z toho pohledu, že vám to zase cinkalo do tyček?

„Jo, zase to krásně cinklo... Kdyby to tam spadlo, mohlo to být jiné, ale na to se nehraje. Škoda, mohlo to vypadat jinak.“

Přitom to vypadalo, že z vás spadla křeč, když jste po 126 minutách překonali Matěje Machovského ze hry...

„Samozřejmě, ale bohužel jsme za pár minut inkasovali. To jsou takové věci, které by se neměly v semifinále stávat. Neměly by se stávat ani juniorům...“ (úsměv)

Rozvedete to?

„Je to škoda, udělali jsme tam nějaké malé chyby. Měli jsme si to možná víc pohlídat, zatáhnout se, hrát náš hokej a dělat jim to nepříjemné. Těžko se mi to komentuje...“

Nepropadli jste až moc euforii?

„Třeba jo, nedokážu najít odpověď.“

Aktivnější než v úterý jste nicméně byli.

„Tlačili jsme se víc dopředu, byli jsme aktivnější, měli jsme šance. Ve třetí třetině nám to tam napadalo, ale soupeř dokázal bohužel vždycky šťastně odpovědět. Nicméně dokud jeden z týmů nemá čtyři výhry, nic se neřeší. Pro nás je to jen dílčí klopýtnutí, které můžeme v sobotu napravit a může to vypadat jinak.“

Venku umíte hrát...

„Nejde o to, jestli umíme, nebo neumíme. Věříme si. Jsme nastaveni na úspěch, semifinále nám nestačí. Všichni chtějí víc, půjdeme si za tím.“

