Příběh na film! Nečekaný hrdina zrušil dovolenou a vyvolal v Ostravě emoce

Přesně kvůli takovým příběhům sport, v tomto případě hokejové play off, milujete. Nebo nenávidíte. Záleží na tom, z jakého tábora fanoušků ho právě sledujete. Sedmadvacetiletý útočník Patrik Miškář na poslední chvíli naskočil do svého vůbec prvního extraligového zápasu v sezoně. Už si plánoval dovolenou, ale zástupci Mountfieldu HK si svého odchovance vyžádali jako rezervu pro play off. Před druhým semifinále v Ostravě nahradil v první formaci Jakuba Lva. A připsal si vítěznou branku v prodloužení. Svou vůbec první play off trefu v kariéře! Navíc vyvolala vášně a emoce. Miškář puk do brány poslal nohou. „Příběh na film,“ trefně glosoval hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Patrik Miškář, rodák z Hořic, odehrál celou sezonu v prvoligové Jihlavě. Za 42 zápasů nasbíral 31 bodů (12+19). V Hradci Králové s hokejem začínal, v jeho dresu už si extraligu v minulosti zahrál. Přesněji řečeno, od roku 2015 odehrál za Mountfield HK 111 duelů (4+12). Dalších šest startů v elitní soutěži si připsal za Karlovy Vary (0+1).

V první lize Patrik Miškář postupně vystřídal Litoměřice, Prostějov, Kadaň, Kolín a naposledy Jihlavu. „Když jsme s Jihlavou vypadli, měli jsme tréninky do konce března,“ líčil po druhém semifinále urostlý útočník. „Měl jsem už naplánovanou dovolenou, nečekal jsem, že bych hrál. Pak zavolal pan Martinec, bral jsem to všemi deseti. Trénoval jsem s hlavním týmem a naskytla se šance. Nevnímal jsem, že bych na to nějak neměl.“

Že naskočí do druhého semifinále proti Vítkovicím, se dozvěděl v den utkání. Nahradil zraněného Jakuba Lva, jemuž skončila rekordní série. Bez vynechaného zápasu vydržel 659 duelů! Miškář ho nahradil v centru prvního útoku, na křídlech měl Jana Eberleho a Ethana Wereka.

„Super, jsem rád, že mi věřili a že jsem to těm klukům nezkazil, když mají nějakou šňůru,“ usmíval se Patrik Miškář. „Šli jsme hned ostře do zápasu, ani ráno jsme si to spolu nezkusili. Jen jsme si něco řekli, Ethan i Eby jsou zkušení hráči, já se jen přidal.“

Ostrý zápas hrál Miškář naposledy 12. března proti Vsetínu ve čtvrtfinále Chance ligy. Ve Vítkovicích byl na ledě 14:41 minut čistého času, z toho 2:15 minuty v oslabení. Třikrát vystřelil, zablokoval jednu střelu, jednou šel společně s Jakubem Stehlíkem na trestnou za potyčku. Velmi slušnou bilanci měl na vhazování, vyhrál 15 buly z 25 (60 %).

A hlavně, byl u klíčové situace. V 62. minutě si připsal gól po odrazu od nohy. Situace vyvolala velké emoce, sudí ji dlouho zkoumali u videa. „Ethan (Werek) vystřelil z rohu, šel jsem do dorážky, vystřelil jsem mu to (brankáři Stezkovi) do betonu, vrátilo se mi to do nohy,“ popisoval Miškář. „Nemyslím si, že by to bylo kopnuté, nezvedl jsem nohu, pokračoval jsem v pohybu, nekopl jsem. Videorozhodčí si to vyžádal, má nejvyšší slovo. Jsem rád, že gól uznal.“

Sám prý během dlouhého čekání na verdikt nepochyboval. „Vůbec, nekopl jsem to úmyslně, pokračoval jsem v jízdě a puk se mi odrazil do nohy.“ Pro Miškáře to byl vůbec první gól kariéry v play off. Až do druhého semifinále naskočil do 12 vyřazovacích bitev, připsal si v nich bod za asistenci.

„Pohádkový konec? Tak to někdy je, pocity jsou neuvěřitelné! Tohle si každý hráč přeje - rozhodnout semifinále extraligy. Je to play off, k němu patří emoce. Šarvátky budou čím dál víc. Jeden tým vede, druhý prohrává a musí s tím něco udělat. Z toho vznikají šarvátky.“

Další dva zápasy v Hradci Králové se hrají o víkendu. Podle Miškáře budou hodně těžké. „My se budeme snažit urvat ještě dvě vítězství, abychom postoupili do finále. Bude to ale ještě těžké. Oba zápasy skončily v prodloužení, nebo v nájezdech. Musíme být stejně nachystaní hlavně hlavou. A makat dál.“

