Voráček: Pavlík řval na Smoleňáka, že mu ukončí kariéru. Ridera to popírá

Vítkovický klub reagoval na tweet reprezentanta Jakuba Voráčka. Ten napsal, že měl majitel vítkovického klubu Aleš Pavlík vyhrožovat po druhém semifinále Generali ČP play off s Mountfieldem HK (2:3p) kapitánovi Radkovi Smoleňákovi. „Je smutné, že prezident APK řve na Radka Smoleňáka, že mu ukončí kariéru,“ napsal Jakub Voráček.

„Vedení HC Vítkovice Ridera je nuceno reagovat na nepravdivé informace, které zveřejnil na svém twitterovém účtu hokejista Jakub Voráček k incidentu po utkání druhého semifinále mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové,“ reagoval vítkovický klub. „Voráček uvádí, že měl majitel HC Vítkovice Ridera Aleš Pavlík vyhrožovat kapitánovi Mountfield HK Radku Smoleňákovi ukončením kariéry. Informace se nezakládá na pravdě.“

Zástupci klubu připouští, že majitel klubu Aleš Pavlík měl před kabinou rozhodčích ostrou výměnu názorů s předsedou komise rozhodčích Vladimírem Pešinou.

„Je také pravdou, že následně se diskuze zúčastnil i Radek Smoleňák a došlo i k výměně názorů mezi Pavlíkem a Smoleňákem, ve kterém došlo i na výrazy tvrdšího rázu,“ píše se v prohlášení, pod kterým jsou podepsáni Pavlík, sportovní ředitel Roman Šimíček a manažer Patrik Rimmel. „Nicméně není pravdou a je na to hned několik svědků, že by Aleš Pavlík vyhrožoval Smoleňákovi ukončením kariéry.“

Po reakci se ozval i Jakub Voráček. Na twitteru napsal: „Pane Pavlík, přece nebudeme řešit moji poznámku, ještě pravdivou, jestli to není pravda. Chápu, že jste naštvanej, ale pochybuju, že by to někdo nenatočil.“

Pak ještě dodal: „Chápu, že jedou emoce a řekne se a stane se hodně věcí. To, co jsem napsal, je pravda. Každopádně vím, že pan Pavlík se omluvil za svoje vystupování a tímto je čistý stůl. Hotovo, vyřízeno.“

