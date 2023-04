Už je to tady zase. Bušíte a nic. Cesty tam jsou, jen je najít, zní z Pardubic

Svléknete dres a máte ideální náladu do něčeho praštit. Pardubice si užily třineckou nemoc, která se pravidelně v Česku objevuje na přelomu března a dubna. Příznaky: máte pocit, že mraky věcí děláte dobře. Ale po šedesáti minutách se ve vás rozlije pocit marnosti, že stejně byly na houby, protože zápas zvládli Oceláři. Stačí pár střel a hotovo. „Jestli je to frustrující? Je, ale co se dá dělat? Chce to být pozitivní,“ broukl Tomáš Vondráček, jediný pardubický střelec při porážce 1:2.